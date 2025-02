Un "camp famille" à Raivavae pour renforcer les liens familiaux

Tahiti, le 18 février 2025 – Depuis le 14 février et jusqu'au 22 février prochain, un "camp famille" est organisé à Raivavae pour permettre aux familles en difficulté de renforcer leurs liens, améliorer les compétences parentales et prévenir les risques sociaux. L'occasion pour le gouvernement qui y tient son conseil des ministres délocalisé jeudi, d'évaluer sur place, l'efficacité de ses politiques sociales.





Après le succès des précédents camps organisés à Moorea, Huahine et Raiatea en 2024 qui ont bénéficié à 163 personnes, ce nouveau séjour réunit 50 participants. Piloté par la Direction des Solidarités, de la Famille, et de l'Egalité (DSFE), ce camp s'adresse aux familles confrontées à des défis majeurs tels que la maltraitance, les carences éducatives, les violences intrafamiliales ou l'isolement social.



Pendant cette semaine immersive, des ateliers de parentalité sont mis en place pour échanger sur la gestion des conflits, la communication ou encore la transmission des valeurs. Des espaces d'expression pour les adolescents, des activités collectives pour renforcer le lien parent-enfant, et des modules culturels pour valoriser les traditions et les savoir-faire locaux sont également proposés. Ce séjour s'inscrit dans une démarche de collaboration étroite avec les acteurs locaux (municipalité, associations, confessions religieuses) et d'échange avec la population de Raivavae.



Le gouvernement tiendra d'ailleurs son conseil des ministres délocalisé ce jeudi sur cette île des Australes. L'occasion pour le gouvernement d'évaluer sur place l'efficacité des politiques publiques sociales sur place, auprès des populations, et d'ajuster au besoin les dispositifs d'accompagnement en fonction des réalités locales.