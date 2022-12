Un câble sub-lagonaire à la Presqu’île



Le conseil des ministres a approuvé mercredi, le déploiement d’un câble sub-lagonnaire à la Presqu’île entre Tautira et Teahupoo. Il permettra la sécurisation du réseau internet tout en étendant sa couverture.



Les travaux pour l’accès au numérique de la Presqu’île de Tahiti continuent. Dans la continuité de la stratégie de désenclavement numérique du territoire et afin d’accroitre la sécurisation du réseau internet, le conseil des ministres a approuvé mercredi, le déploiement d’un câble sub-lagonaire au fenua ‘aihere.

Le câble de 35 km de long ralliera Teahupoo et Tautira et permettra, d’une part, de sécuriser les réseaux existants et de l’autre à rajouter trois points de branchement ou atterrages intermédiaires sur le parcours. Ils serviront à étendre la couverture mobile 4G/4G+ et à fournir des accès internet aux pensions de famille et résidants.



Le conseil des ministres a également affirmé qu’une première phase d’études préliminaires pour confirmer la faisabilité des travaux a été effectuée. Elle a démontré un niveau de conséquences “négligeable” sur le milieu environnemental, sociétal et culturel, pour l’ensemble du projet. Plusieurs membres d’associations de protection de l’environnement ont également été rencontrés lors des présentations publiques du projet en décembre 2021.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 28 Décembre 2022 à 19:53 | Lu 78 fois