Un bon de 7 500 frs pour remplacer son vieux casque

PAPEETE, le 7 décembre 2017 - b[Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, a participé mercredi après-midi, à l’inauguration du lancement de l’opération « casque usagé et ou non homologué » qui s’est déroulée à à Mamao, dans l’établissement Tracqui & Fils.]b



Cette opération est organisée par la Direction des transports terrestres en partenariat avec le Comité territorial de prévention et de sécurité routière, la Gendarmerie nationale et les concessionnaires partenaires.

Elle permet à toute personne qui renoncerait à son vieux casque usagé ou non homologué, de faire l’acquisition d’un nouveau casque, en échange d’un bon. L’objectif recherché est d’augmenter la sécurité des conducteurs de deux-roues et de diminuer ainsi le nombre d’accidents mortels sur les routes polynésiennes.