Un blessé grave dans un carambolage à Papeari

Papeete, le 6 juillet - Un carambolage s'est produit samedi 6 juillet aux alentours de 7 heures à Papeari entre plusieurs véhicules faisant un blessé grave.



Une vidéo, partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, montre des images impressionnantes d'un accident qui s'est produit ce samedi au niveau du PK 52 à Papeari.

Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, trois véhicules sont concernés. Six personnes ont été blessées, dont une dans un état grave souffrant de plusieurs fractures et de plaies ouvertes.

La vitesse excessive pourrait être la cause de cet accident.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les raisons de cet accident.