Un blackout évité de peu à Tahiti

Tahiti, le 21 novembre 2021 - Au lendemain de la coupure d'une partie du réseau électrique de Tahiti samedi soir entre 19 et 20 heures, EDT a annoncé dimanche matin que l'incident à l'origine de la panne l'avait contraint à suspendre 40% de la puissance de son réseau pour éviter un black-out sur l'ensemble de l'île.



Le producteur et distributeur d'électricité EDT s'est expliqué dimanche matin dans un communiqué sur la coupure de courant survenue samedi soir sur une bonne partie de l'île de Tahiti. "À 19h23 (…) un incident est survenu au niveau d’équipements contribuant à l’alimentation du réseau électrique de Tahiti", indique EDT sans plus de précisions sur la nature de cet incident. "Afin d’éviter un blackout de toute l’île de Tahiti, EDT a dû en urgence suspendre temporairement 28 départs de distribution électrique dans différentes communes, soit presque 40% de la puissance totale du réseau. La mobilisation permanente des équipes EDT a permis de procéder à des réalimentations électriques dès 19h37. L’ensemble des secteurs temporairement impactés étaient réalimentés à 20h13." La société indique que des investigations sont en cours afin de déterminer l’origine de l’incident et a présenté ses excuses à ses abonnés.