Un bilan en or pour “Ma classe aux Jeux”

Tahiti, le 12 novembre 2024 – C’est avec Kauli Vaast en invité d'honneur que les 24 élèves du lycée Taiarapu Nui partis assister aux épreuves paralympiques ont dressé le bilan de cette expérience “inoubliable”.





Ce mardi après-midi, ils ont livré un aperçu des danses marquisiennes présentées au ministère des Outre-mer et à la mairie de Levallois-Perret, lors de leur déplacement d'une semaine à Paris , début septembre. Les 24 élèves du lycée polyvalent Taiarapu Nui de Taravao ne sont pas près d'oublier ce voyage qui leur a permis de montrer l’étendue de leurs talents et d’assister à quatre épreuves paralympiques.“C’était une expérience magnifique et inoubliable ! On a découvert Versailles, la Tour Eiffel et le Stade de France. On s’est fait des amis parmi les élèves de Nouvelle-Calédonie. On a adoré le basket-fauteuil : on a mis l’ambiance, comme pour la boccia ! On réalise notre chance et on remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce projet”, nous a confié Turehau Saint-Val, élève de première.

Un élan pour l’après-bac

Rejoints sur place par le proviseur de l’établissement, Jérôme Le Guillou, les deux enseignants-accompagnateurs, Alexandra Solacroup et Guillaume Lescrenier, ont salué l’implication des élèves, qui ont positivement marqué les personnes rencontrées. Ils se réjouissent du chemin parcouru : “Ils ont gagné en maturité. Beaucoup ont envisagé l’après-bac, se disant prêts à revenir à Paris pour poursuivre leurs études. Ça leur a ouvert de nouveaux horizons.”



Les élèves ont partagé quelques souvenirs marquants en présence de Xavier Marotel, secrétaire général du haut-commissariat, l’État étant l’un des principaux partenaires financiers de l’appel à projets “Ma classe aux Jeux”. “Je voudrais saluer le travail de la communauté éducative, qui a su mobiliser ces jeunes et tout un établissement autour de ce projet, qui leur a permis de rêver en grand pour leurs propres trajectoires”, a souligné le représentant.



Malgré un emploi du temps chargé pour tenter de se qualifier sur le circuit mondial (CT), le champion olympique de surf Kauli Vaast a répondu présent pour échanger avec les élèves : “C’est la rencontre parfaite entre ce qu’ils ont pu vivre lors de ces Jeux, en allant à Paris, et moi en tant qu’athlète qui a participé à la maison. C’est un beau moment de partage et de présentation de leurs travaux, qui sont magnifiques. C’est motivant pour eux comme pour moi !”



En cours de montage, une vidéo sera mise en ligne prochainement pour partager l’intégralité de cette épopée olympique.



