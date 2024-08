24 élèves polynésiens parés pour les Jeux

Tahiti, le 23 août 2024 – Vivre les Jeux paralympiques de l’intérieur, c’est l’expérience unique que s’apprêtent à vivre 24 élèves du lycée polyvalent Taiarapu Nui de Taravao, pour la plupart boursiers ou internes. Dans le cadre du dispositif “Ma classe aux Jeux”, ils représenteront le Fenua à Paris pendant une semaine, début septembre. L’occasion d’assister à quatre épreuves et de découvrir des lieux emblématiques de la capitale.





L’année scolaire commence fort au lycée Taiarapu Nui de Taravao, unique établissement de la Polynésie française à bénéficier du dispositif “Ma classe aux Jeux”, financé par l’État, via les ministères de l’Éducation nationale et des Outre-mer, avec le soutien du haut-commissariat, de mécènes et du lycée pour les journées hors épreuves. Investi depuis plusieurs années avec une approche pluridisciplinaire, cet établissement de la Presqu’île de Tahiti est labellisé Génération 2024 au niveau or, et n’a pas manqué de participer aux événements locaux en lien avec les Jeux olympiques et les épreuves de surf à Teahupo’o, comme les “J-100” ou le relais de la flamme.



“Ma classe aux Jeux”

Mais ce projet, en particulier, a été initié l’an dernier. Tout a commencé par des ateliers proposés aux élèves internes par des professeurs, initiative qui a cheminé vers une candidature appuyée par l’équipe de direction. C’est donc un groupe soudé et motivé qui s’apprête à partir. “L’objectif, c’est d’être à l’image du lycée avec 24 élèves des filières générales, technologiques et professionnelles, de la première à la deuxième année de BTS. On a aussi ciblé un vivier d’élèves boursiers et internes, issus des différents archipels. Ce sont des élèves impliqués dans la vie de l’établissement, qui le font rayonner. La plupart d’entre eux n’ont jamais eu l’occasion de voyager en dehors de la Polynésie”, souligne Alexandra Solacroup, professeure de lettres et d’histoire, qui sera du voyage avec Guillaume Lescrenier, professeur d’EPS.



Pendant une semaine, du 30 août au 7 septembre, les lycéens auront donc l’opportunité d’assister aux Jeux paralympiques de Paris 2024. “Quatre épreuves nous ont été attribuées : basket-fauteuil à l’Arena Bercy, para-athlétisme au stade de France, à Saint-Denis, para-équitation dans les jardins du Château de Versailles, et boccia, qui s’apparente à la pétanque, à l’Arena Paris Sud. C’est très varié, tant au niveau des pratiques que des lieux, donc c’est idéal”, remarque l’enseignant de sport, qui a préalablement abordé le thème du handicap.



Culture et citoyenneté

Outre ces épreuves sportives, un programme “culturel et citoyen” attend les lycéens, avec la visite du musée du Quai Branly, du château de Versailles et de l’Assemblée nationale, où ils seront reçus par la députée Nicole Sanquer. Ils sont également attendus au ministère des Outre-mer avec les autres délégations ultramarines. “L’équipe médias, suivie par Corinne Tahimanarii, professeure de français, a déjà son programme pour aboutir à une émission radio, une vidéo et une exposition, et la troupe marquisienne prépare un spectacle, qui sera présenté à la mairie de Levallois. Ce qu’on veut, c’est surtout qu’ils profitent du moment. À notre retour, on se retrouvera tous les vendredis pour travailler et construire la suite de ce voyage”, complète Alexandra Solacroup.



Pour le proviseur du lycée Taiarapu Nui, Jérôme Le Guillou, qui se rendra quelques jours sur place, c’est à la fois un aboutissement et une étape. “L’enjeu, c’est l’ouverture culturelle et internationale, dans les deux sens, puisqu’ils vont aussi représenter la Polynésie à Paris. On espère que ça leur donnera l’ambition de continuer pour que ce premier voyage ne soit pas le dernier. Ce n’est pas la fin, mais le début de quelque chose dans l’établissement, puisqu’on se projette déjà sur les Jeux du Pacifique de 2027.”



Turehau Saint-Val, en première générale, et Noarii Itchner, en terminale Mécanique nautique : “Une grande chance d’assister aux épreuves” Turehau : “Je fais partie de la section médias [rédacteur en chef radio, NDLR]. Notre rôle sera de faire le lien entre ‘Ma classe aux Jeux’ et le lycée. On va diffuser sur les réseaux sociaux nos activités. On va aussi réaliser un court-métrage. On a tous suivi les JO à la télé, donc partir assister aux épreuves paralympiques, c’est une grande chance !”



Noarii : “Je suis originaire des Raromatai. C’est la première fois que je quitte le territoire. J’ai vraiment hâte, comme nous tous ! J’étais dans le groupe de va’a quand on nous a parlé de ce projet, et ça m’a motivé à continuer. Ce voyage va nous ouvrir des portes. La visite du Quai Branly et les épreuves de basket-fauteuil m’intéressent beaucoup.”

Milédie Huuti, en terminale Métiers de l’accueil, et Teiki Bellais, en terminale Finitions bâtiment : “Partager notre culture et voir la Tour Eiffel” Milédie : “C’est une opportunité de voyager et de découvrir la France. Je suis originaire de Ua Pou, aux Marquises. Je suis la meneuse des filles pour la danse. On termine de confectionner nos costumes. Ça va être génial de partager notre culture… et aussi de voir la Tour Eiffel !”



Teiki : “Ça va être une belle expérience de partir pour la première fois et de pouvoir danser là-bas pour représenter Nuku Hiva, en tant que chef de troupe et des garçons. On termine de préparer un spectacle de 40 minutes avec de la danse tahitienne et marquisienne. On va partir avec quelques percussions. J’ai vraiment hâte de voir l’équitation, car les courses de chevaux, c’est mon domaine.”

Vendredi 23 Août 2024