Un "big hug" à Paofai pour la journée internationale du câlin

PAPEETE, le 18 janvier 2017 - Kohu Barsinas à l'origine de la page Facebook Polynésie Positive soutenue par une amie, Vairea Izal, organisent une rencontre à l'occasion de la journée internationale du câlin. Rendez-vous dimanche 21 à 17 heures à Paofai.



" Je n'avais pas l'habitude de faire des câlins à des inconnus, mais je jour où j'en ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Même si ce n'est pas ta famille, on est tous humain! " Fort de cette expérience, Kohu Barsinas a monté une page Facebook pour partager des actions positives et a cherché à savoir s'il existait une journée dédiée aux câlins. Elle existe, elle a lieu le 21 janvier depuis…. Les années 1970 ! Elle est plus connue sous son nom anglophone, le hug day. Le hug en anglais c'est l'étreinte.



Avec une amie, Vairea Izal, il a organisé un événement en Polynésie. Le duo donne rendez-vous à tous ce dimanche au parc Paofai à 17 heures. " On pourra d'abord faire des câlins les uns les autres et, à 18 heures, on fera un câlin géant ." Un montage vidéo de l'évènement sera mis en ligne pour le partager avec les autres participants ailleurs dans le monde.



C'est une première action du duo. D'autres projets sont d'ores et déjà annoncés. " On voudrait aider des gens, un couple par exemple qui serait dans le besoin, on pourrait l'aider à faire une formation pour s'en sortir. "