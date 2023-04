Un bémol à Paris pour le futur Champion Paea

Tahiti, le 31 mars 2023 – Le rapporteur public de la cour administrative d'appel de Paris a conclu mercredi dernier à l'annulation de l'autorisation de mise en exploitation du futur Champion Paea du groupe Wane, décidée en 2021 par l'autorité polynésienne de la concurrence. La décision est attendue dans les semaines à venir.



Les commerçants de Paea avaient prévenu. Ils ont bien attaqué la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence (APC) autorisant la mise en exploitation du futur Champion de Paea. Un projet porté par le groupe Wane d'un magasin de 1 531 m2 prévu au PK21 côté mer. Dans un article publié en avril 2021 par nos confrères de Radio 1, plusieurs enseignes commerciales de la commune de la côte Ouest s'étaient ouvertement inquiétées de l'arrivée de ce poids lourd de la grande distribution sur leur secteur et avaient annoncé qu'ils "contesteraient devant la justice" une éventuelle décision de l'APC d'autoriser l'implantation du projet de supermarché. Un mois plus tard, l'APC rendait une longue décision circonstanciée concluant que le projet n'était pourtant "pas de nature à porter une atteinte excessive à la concurrence et que celui-ci aura vraisemblablement un effet d’intensification de la concurrence tout au moins sur le marché de proximité de Paea".



En attendant la décision



Rebondissement mercredi dernier à Paris. La cour administrative d'appel a examiné les recours déposés contre la décision d'autorisation de l'APC par les enseignes LS Proxi et Happy Market. Et le rapporteur public de la juridiction administrative a conclu à "l'annulation de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence avec injonction au réexamen du dossier". Si l'on ne connaît pas les motifs exacts de ces conclusions, il faudra attendre la décision de la cour administrative d'appel de Paris dans les prochaines semaines pour savoir si elle suit les recommandations de son magistrat. Et là encore, un recours sera encore possible devant le Conseil d'État.



Rappelons que LS Proxi (540 m2) et Happy Market (675 m2) sont actuellement les deux supermarchés implantés à Paea, en plus de six autres commerces de proximité parmi lesquels le Marché fraîcheur Paea (330 m2), les magasins Laut (186 m2), Tarevareva (130 m2) ou encore Orofero (80 m2)… Début 2021, ces derniers avaient écrit à l'autorité polynésienne de la concurrence pour dire leurs craintes de voir leurs activités respectives pénalisées par l'arrivée de la nouvelle enseigne du groupe Wane sur la commune.