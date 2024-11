Un bel avenir pour le judo polynésien

Tahiti, le 25 novembre 2024 - Samedi, au gymnase de Fautaua, la Fédération polynésienne de judo organisait la Coupe de Tahiti pour ses catégories poussins, benjamins, minimes et cadets. Une véritable réussite, puisque 280 enfants étaient présents. Venus des différents clubs de l'île, mais aussi de Rangiroa, ces combattants en herbe se sont affrontés dans le respect des valeurs que représente ce sport.



Il y avait beaucoup de monde, ce samedi, sous le dôme du gymnase au stade de Fautaua pour la Coupe de Tahiti des catégories poussins, benjamins, minimes et cadets. Tellement de monde que le lieu de la compétition a dû être changé pour pouvoir accueillir tous ces combattants. Une belle réussite qui démontre bien la bonne santé du judo polynésien. Et cet état de forme, le judo le doit en grande partie à son cadre technique, Franck Bellard, qui se démène pour ses petits protégés depuis maintenant quatre ans : “On est heureux de voir autant de participants cette année. C’est un record. Le travail qui est accompli par les clubs de l'île et la fédération a permis de voir éclore tous ces jeunes. Il y a aussi le club de Rangiroa qui est là aujourd’hui avec plus de vingt enfants. Manihi et Raiatea ont aussi un club de judo, mais malheureusement, ils n’ont pas pu venir aujourd’hui. On arrive à développer pareillement dans les îles et on est content que ça se passe comme ça.”



Organisée sous forme de poules qualificatives, puis de phases finales, cette coupe était l’opportunité pour certains de s’opposer pour la première fois en mode compétition. Et même pour les plus petits, il s'agissait de leur premier combat sur un tatami. Des poules mixtes, garçons et filles, ont été constituées par catégorie de poids, mais aussi par années, couplant deux tranches d’âge (les enfants nés en 2015 et 2016 ensemble, les 2013 avec les 2014, et les 2011 avec les 2012) pour permettre aux enfants de faire plus de combats. “On a vraiment voulu privilégier le fait que les enfants fassent un maximum de combats. Ils ont tous démarré en poule et ont pu faire deux, trois, quatre, voire six combats pour certains, donc c’est une belle réussite pour prendre de l’expérience”, nous expliquait Franck Bellard.



Repérer les futurs espoirs



Une compétition dont les résultats ne comptaient guère pour les catégories poussins et benjamins, qui avaient simplement pour objectif de prendre du plaisir ensemble. Pour les catégories minimes et cadets, l’objectif était tout autre. Cette compétition, mais aussi l’ensemble des autres tournois, permettront de sélectionner les futurs judokas et judokates qui représenteront la Polynésie aux futurs championnats de France minimes et espoirs. “C’est un objectif pour ces jeunes, ils travaillent tout au long de l’année pour ça. Ces compétitions sont importantes pour se montrer, mais ce n’est pas non plus une finalité. Nous les suivons tout au long de l’année et avons des contacts permanents avec leurs entraîneurs pour faire un bilan sur le potentiel de chacun d’entre eux”, continue le responsable du judo polynésien.



Des noms reviennent, comme Jade Popoff, qui remporte sa catégorie minimes en -55 kg et Livie Rahmoun en -47 kg chez les filles. Chez les garçons, on retrouve Anton Guilleminot en -41 kg minimes, ou Kearii Chene chez les cadets en -56 kg. Une belle compétition avant de retrouver tout ce beau monde le 14 décembre pour le Challenge ATN. Encore une étape importante en vue de la qualification aux championnats de France 2025.