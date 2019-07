Un bébé nait dans l’hélicoptère Dauphin aux Raromata’i

PAPEETE, le 4 juillet 2019 – Une femme enceinte a accouché dans l’hélicoptère Dauphin, en pleine évasan, jeudi matin entre Bora Bora et Raiatea.



C’est une évacuation sanitaire dont les militaires du détachement 35F se souviendront. Jeudi matin, vers 4h50, l’hélicoptère Dauphin a décollé de Tahiti en direction de Bora Bora pour évacuer une femme enceinte vers le centre hospitalier de Taaone. L’hélicoptère s’est posé à 5h56 à Bora Bora et il a redécollé 20 minutes plus tard avec la patiente et l’équipe médicale.



Mais l’accouchement n’a finalement pas pu attendre et 7 minutes après le décollage, le bébé est arrivé en plein vol dans l’hélicoptère ! La mission a alors été réajustée et les passagers se sont posés à 6h32 à Raiatea, accueillis par les pompiers pour que la mamans et son nouveau-né soient pris en charge au dispensaire.



A n’en pas douter, le nourrisson aura droit à une mention assez insolite sur ses documents d’identités quand il s’agira d’indiquer son lieu de naissance !