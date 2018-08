Un bateau, des meubles et de nombreuses voitures mises aux enchères

"en l'état, pour pièces".

PAPEETE, le 21 août 2018 -Du lundi 27 août au mercredi 29 août, une série de ventes aux enchères des biens de l'Etat est organisée par l'agence France Domaine. Il s'agira de véhicules et de meubles de la gendarmerie de Faa'a et du camp d'Arue.Dans le détail, les ventes commenceront lundi dès 8h30 au hangar du camp d'Arue. Les enchérisseurs se partageront une quinzaine de voitures vendues, pour la plupart,Il y aura également beaucoup de mobilier de bureau et de cuisine, ainsi que des lots divers comme des scooters, des chariots élévateurs et des moteurs hors-bords (pour pièces également).Le mardi les ventes se déplaceront à la caserne de gendarmerie de Faa'a avec, dès 8h30, six voitures et utilitaires vendus pour pièces, un jet ski issu d'une saisie et un bateau de 19 pieds avec son moteur et sa remorque. Au même endroit mais à 9h30, une série de lots de 5 réfrigérateurs-congélateurs, de 5 cuisinières, de 5 sommiers et de 5 lits de camps intéresseront les professionnels.Enfin le mercredi 29 août à 8h30, les enchères repartiront pour le hangar du camp d'Arue avec une pelleteuse chargeuse (avec son lot de godets), un broyeur de branches et un chariot élévateur qui devrait fonctionner.Comme d'habitude lors de ces ventes, les biens sont proposés en l'état, ne sont ni repris ni échangés, et doivent être emportés le jour même. En particulier pour les voitures, certaines pourraient très bien rouler avec une recharge de la batterie tandis que d'autres nécessiteraient des travaux lourds. Profitez donc du jour de visite, ce vendredi 24 août de 8h à 10-11h, pour venir découvrir les lots avec un expert. Les gros objets doivent donc être emportés le jour même, aussi, prévoyez de quoi les transporter si vous pensez enchérir.Comme pour toutes les enchères publiques il faudra vous munir d'une pièce d'identité. Il vous faudra aussi un chéquier pour tout paiement au-delà des 119 000 francs. Autre particularité à prendre en compte : le prix qui sera finalement payé sera celui de l'enchère gagnante majoré de 16% de taxes. Prévoyez donc une calculatrice pour ne pas dépasser votre budget...Calculez votre enchère maximale en divisant votre budget par 1,16, des lieux de vente et des horaires est à retrouver sur le site du haut-commissariat : www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr.