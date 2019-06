Un bateau de touristes attaqué à Ouvéa en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | jeudi 26/06/2019 - Un bateau touristique a été attaqué au large de l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, par des hommes armés de fusils et de sabres, sans faire de blessés graves, a indiqué jeudi le procureur de la République Alexis Bouroz.



L'information avait été révélée par les médias locaux.

Dans un communiqué, le procureur a précisé que l'incident s'est produit lundi après-midi à proximité de l'île Beautemps Beaupré, un atoll corallien au nord-ouest d'Ouvéa.

Deux touristes australiens et trois accompagnateurs étaient venus y observer les fonds sous-marins avec une embarcation depuis un yacht de luxe, le Masteka 2, qui mouillait plus au large.

"C'est alors qu'un bateau provenant d'Ouvéa est venu à leur rencontre avec 7 à 8 personnes à son bord dont certains manifestement armés de fusils et de sabres d'abattis", a indiqué le procureur.

Les assaillants ont tiré des coups de feu en l'air, dans le pare-brise et un pare-battage du bateau, avant de monter à bord.

"Le skippeur a été pris à partie, tabassé et mis au sol avec un fusil sur la tempe", a par ailleurs raconté à la radio Nouvelle-Calédonie La 1ère, Vincent Ventrella, exploitant du bateau. Il a précisé à l'AFP que l'embarcation à bord de laquelle se trouvaient les agresseurs était celle d'un organisateur local d'excursions touristiques.

Le navire a ensuite été pillé tandis qu'un de ses moteurs et des équipements électroniques ont été détruits. Les touristes australiens et leurs guides ont été sommés de quitter les lieux.

Selon M.Ventrella, une demande avait été faite dans les règles auprès des autorités traditionnelles kanak de la région pour se rendre sur cet atoll, réserve tribale inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco.

"Il semblerait que des divergences existent quant au contenu exact de l'autorisation accordée, certains évoquant (...) une durée de seulement trois jours et limitée en tout état de cause à la seule réalisation de clichés photographiques", a cependant indiqué le procureur, recommandant "la plus grande prudence" dans cette affaire dont tous les protagonistes "n'ont pas encore été entendus".

L'auteur principal des faits aurait été identifié tandis qu'une enquête a été ouverte pour violences aggravées, vols avec violences et dégradations par moyen dangereux pour les personnes.

Dans un communiqué, la présidente de la province Sud, Sonia Backés, a fermement condamné cette agression, "hautement préjudiciable aux activités touristiques".

Dans un autre communiqué, Nouvelle-Calédonie Tourisme a également déploré jeudi cette agression, dont "les circonstances doivent être clarifiées", mais également souligné "que la seule annonce d’un incident grave impliquant des touristes provoque des effets désastreux sur l’image et la notoriété d’une destination touristique".

"Les touristes concernés étaient en séjour sur un yacht de luxe, un produit au fort potentiel qui correspond parfaitement à nos spécificités et au souhait des populations locales de développer un tourisme à haute contribution, respectueux de l’environnement, de ses habitants et ses traditions loin d’un tourisme de masse", ajoute l'organisme officiel du tourisme en Nouvelle-Calédonie.

"Ce sont des centaines d’emplois à Ouvéa comme en Nouvelle-Calédonie en général qui sont mis en danger par de tels agissements faisant fuir les touristes du monde entier par médias/réseaux sociaux interposés", insiste l'organisme.