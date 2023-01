Un bassin de natation mobile à l'école Erima

Tahiti, le 12 janvier 2023 – L'école Erima accueille jusqu'au 1er avril le bassin mobile Vamane'e de la Fédération tahitienne de natation. Dans le cadre de la promotion de sport-santé, la commune propose à ses résidents plusieurs créneaux horaires pour pratiquer des activités physiques terrestres et aquatiques, gratuitement.



Dans le cadre de la promotion de l'activité physique, la commune de Arue accueille pendant deux mois et demi le bassin mobile Vamane'e de la Fédération tahitienne de natation. Celui-ci est implanté, depuis lundi et jusqu'au 1er avril, à l'école Erima.



Dans un communiqué, la fédération de natation rappelle que le projet Vaimane'e vise "l'apprentissage sécuritaire de la natation auprès des élèves des écoles maternelles et élémentaires", mais aussi "la pratique d'activité physique à tout âge, en ciblant particulièrement les personnes les plus éloignées d'un mode de vie actif". La commune propose donc aux résidents de Arue, qui souhaitent reprendre une activité sportive, un créneau d'une heure et deux d'une heure et demi, accompagnés d'éducateurs sportifs formés au sport-santé. Au programme des activités terrestres comme la marche nordique ou les sports traditionnels, et des activités aquatiques comme la natation ou l'aquagym.



Les séances sont gratuites et accessibles sous présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication. La fédération précise que chaque programme sera personnalisé en fonction de la condition physique de chacun des participants

Pratique Le jeudi, de 16h à 17h : activités terrestres telles que la marche nordique, les tū'aro mā'ohi ou autres suivant les attentes des pratiquants ;

Le samedi, de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h : 45 min d'activités terrestres + 45 min d'aquagym ou de natation santé suivant les attentes des pratiquants Informations et renseignements par mail à Informations et renseignements par mail à [email protected] , par Messenger via la page Facebook de la Fédération tahitienne de natation ou par téléphone au 89.53.03.77.

