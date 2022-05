Un barrage Pirae-Vénus pour une place en Ligue des champions

Tahiti, le 16 mai 2022 - La confédération océanienne de football (OFC) a communiqué, vendredi, le format de sa prochaine Ligue des champions. Le double champion en titre, Pirae, jouera un match de barrage, le 14 juin, face à son dauphin du dernier exercice de Ligue 1, Vénus. Le vainqueur intégrera un tournoi à huit qui se jouera en août.



Après deux saisons blanches, la Ligue des champions de l'OFC revient cette année dans un nouveau format. Exit l'habituelle phase de groupe et place à un tournoi unique à huit équipes qui se jouera en août prochain mais dont la localisation n'a pas encore été communiquée par l'OFC. Et pour déterminer les participants à cette confrontation au sommet, des matchs de barrage se joueront dans le tout le Pacifique.



"Ce nouveau format, avec la réduction des déplacements, est adapté aux contraintes de voyage que nous subissons à cause de l'épidémie de Covid-19", explique l'OFC dans son communiqué.

Rendez-vous en quarts de finale en Coupe de Polynésie avant le barrage Il n'y aura donc qu'un seul ticket pour les clubs tahitiens pour la "Champions League" cette saison. Un ticket qui se jouera le 14 juin au stade Pater, entre le double champion en titre, Pirae, et son dauphin du précédent exercice, Vénus. Et hasard du calendrier, les deux cadors du football polynésien s'affronteront cinq jours avant en quarts de finale de la Coupe de Polynésie.



Mais avant cette double confrontation en juin, Pirae et Vénus se sont déjà joués deux fois cette saison. Le premier affrontement lors du Trophée des champions en octobre dernier, avait accouché d'une superbe démonstration de la part des coéquipiers d'Alvin Tehau qui s'étaient imposés sur le score fleuve de 5-3, avec des doublés de Teihotu Gitton, dont un but inscrit de près de 50 mètres, et de Benoit Mathon.



La seconde confrontation en janvier, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, avait vu les protégés de Samuel Garcia l'emporter 1-0 sur un coup-franc de Mauri Heitaa, à l'issue d'une partie dominée par les orange, toujours coachés alors par Naea Bennett. Vénus et Pirae en sont donc à 1-1 avant ce double rendez-vous de juin qui sera sans doute un gros tournant dans leur saison respective.



Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 16 Mai 2022 à 16:06 | Lu 87 fois