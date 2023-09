Un baleineau retrouvé à Moorea

Tahiti le 6 septembre 2023. La Direction de l'environnement a communiqué ce mardi 5 septembre 2023, sur la découverte par un plaisancier sous sa coque, d'un baleineau mort, qui se trouvait dans le lagon de Afareaitu depuis quelques jours et qui était sous surveillance par l’Association Oceania référent des Réseau des Gardiens de l'Océan.



Grâce à l’intervention des vétérinaires, membres du réseau des gardiens de l’océan, ce lundi 4 septembre, il a pu être défini qu’il s’agissait d’une femelle âgée de 25 à 50 jours, d’environ 4 mètres, poids difficile à estimer. Même si les causes exactes de sa mort sont encore inconnues, l’animal présentait un état d’amaigrissement important, une peau en mauvais état, quelques plaies sur le corps, un état général faible présent. La Direction de l'environnement suppose donc que l’animal était déjà bien malade dès sa première observation dans la passe avec sa maman, il y a 2-3 semaines de cela.



Les équipes sur place ont procédé à un recueil d’échantillons de tissus et afin d'effectuer une autopsie pour comprendre les facteurs qui ont pu contribuer à cette perte tragique.



La carcasse a été enterrée sur terrain privé afin d’essayer de reconstituer le corps avec les ossements ainsi un baleineau grandeur nature sera installé au fare natura pour sensibiliser la population locale et les touristes.



Les baleineaux, comme tous les êtres vivants, sont susceptibles de tomber malades pour diverses raisons. Les maladies peuvent résulter de l’interaction complexe entre l’environnement marin, les parasites, les infections et les facteurs génétiques et nous rappellent les défis auxquels sont confrontés nos écosystèmes marins fragiles.