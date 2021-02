Un atelier couture écolo lancé à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 11 février 2021 - La maison de l’enfance de Nuku Hiva, dirigée par l’éducatrice de jeunes enfants Camille Morel et ses collaboratrices Fabienne et Nelly ont proposé cette semaine aux parents un atelier couture ludique et écologique.



L’organisme, qui dépend du Fare Tama Hau de Tahiti, a pour objectif d’être au quotidien un lieu incontournable pour le bien-être des familles et accueille cette année encore les parents, avec ou sans leurs enfants, en son sein.

En effet, de nombreuses activités comme les ateliers de cuisine, les séances de remise en forme, le jardinage ou encore les « cafés parents » sont régulièrement au programme, et ce à titre gracieux.

Ainsi, cette semaine, la maison de l’enfance a proposé aux parents un atelier couture ludique et écologique. Il s’agissait notamment de réaliser un sac de courses en tissus lavable et donc réutilisable : "Nous avons organisé cet atelier en collaboration avec une couturière professionnelle retraitée : Mina Barbe, qui elle-même vient régulièrement à la maison de l’enfance avec ses petits-fils, explique Camille Morel. Nous avions à cœur de permettre aux familles de réaliser un objet utile, écologique, anti gaspillage et par la même occasion de permettre de partager un certain savoir-faire puis de créer un lien inter générationnel. Ce type d’atelier a aussi l’avantage de rompre l’isolement social que peuvent parfois vivre certaines mamans."



L’atelier couture, qui a lieu une fois par mois sur des thèmes divers et variés, a suscité l’intérêt de plusieurs mamans de Taiohae, et pour certaines d’entre elles, cette animation récurrente est devenue un rendez-vous immanquable ;

"C’est vrai, c’est la cinquième fois que je viens aux ateliers couture de la maison de l’enfance, confie Marie-Hélène Leau Choy habitante de Nuku Hiva et couturière amatrice. Je prends toujours plaisir à venir car l’ambiance est conviviale et surtout j’apprends plein de nouvelles choses ; C’est ici que j’ai appris, par exemple à coudre des doudous, un tablier, une couverture, une robe et cette fois un sac. En plus, on repart avec notre création et la fierté de pouvoir dire : c’est moi qui l’ai fait !"

La semaine prochaine, les familles pourront échanger sur le thème de l’éducation positive à l’occasion du « café parents » organisé par la maison de l’enfance. Le mardi 23, à l’occasion des vacances scolaires, les parents et les enfants pourront participer à un atelier culinaire qui devrait remporter un vif succès puisqu’il s’agira d’une "crêpes party".

Marie Laure