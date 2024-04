Un arbre s’effondre sur la route à Puunui

Tahiti, le 21 avril 2024 - Dimanche matin, les rafales de vent et la pluie ont entraîné la chute d’un falcata, à Toahotu. La circulation a été rétablie vers midi par les agents de la commune de Taiarapu-Ouest, au terme de trois heures d’intervention.



Entre la pluie et le vent, les orages ont été violents, ce dimanche matin, à Tahiti et Moorea, où la vigilance est passée de jaune à orange. Plusieurs chutes d'arbres ont été signalées en raison des rafales. À Toahotu, dans la commune de Taiarapu-Ouest, la route de Puunui a été bloquée vers 8h30 suite à la chute d'un immense farakata (falcata). Par chance, l’incident n’a fait aucune victime et le réseau électrique n'a pas été impacté. Pompiers, policiers municipaux et agents des services techniques communaux sont intervenus jusqu’à midi pour rétablir la circulation, épaulés par quelques riverains.



Des riverains bloqués par surprise Plusieurs centaines d'habitants ont été impactées par ce blocage. De part et d’autre du chantier, les automobilistes ont été contraints de prendre leur mal en patience pour monter comme pour descendre. “On est descendu et, en revenant, on a constaté les dégâts. Ça fait un moment que ce très grand arbre nous faisait peur. Heureusement qu’il est tombé sans personne en dessous !”, nous a confié Hina.



Partie faire quelques courses pour le petit déjeuner, Solange était également soulagée d’être passée avant la catastrophe. “Maintenant, il faut attendre. Mon mari est passé à pied avec mon fils, et on les a récupérés plus haut. On a vraiment été surpris par la météo.” Pour d’autres, les dégâts étaient plus importants. “J’attends mon fils”, nous a expliqué Cyril. “Je devais monter pour lui apporter une tronçonneuse, car dans son chemin aussi, un arbre est tombé. Il a un pick-up, donc il a pu contourner l’arbre en passant à travers champ, mais ce n’est pas le cas de tous ses voisins. Ça a vraiment soufflé fort !”







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 21 Avril 2024 à 17:08 | Lu 279 fois