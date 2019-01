Un aquarium pour adoucir le quotidien des enfants hospitalisés

"L'objectif est d'avoir un lieu où les enfants puissent avoir une détente visuelle, avoir du plaisir visuel, qu'ils soient en contact avec du vivant. C'est ludique et relaxant"

Depuis 2008, le personnel soignant du service pédiatrie du CHPF œuvre au sein de l'association Pererau here o te tama pour rendre plus doux le séjour des jeunes patients. Le service de pédiatrie de l'hôpital du Taaone accueille les enfants de 1 mois à 15 ans. Un appel au financement participatif vient d'être lancé pour mettre en place un aquarium au sein du service pédiatrie., explique Stéphane Darteyre, président de l'association. Il détaille : "C'est aussi pour réduire le niveau d'anxiété, que le service de pédiatrie abandonne progressivement les blouses blanches pour des blouses colorées. Avec l'aide de l'ordre de Malte et des apprentis-couturiers de la prison de Tatutu, le personnel soignant porte dorénavant des blouses avec des petits animaux ou personnages…, décrit Stéphane Darteyre, vêtu d'une blouse bleue ponctuée de petites baleines et de pieuvres.Parmi les autre projets, Pererau here o te tama souhaiterait transformer une salle aujourd'hui non occupée du service en salle de bien-être. C'est un espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles, dans laquelle des stimulis peuvent être adaptés. Le son, l’éclairage et la température peuvent y être contrôlés. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible tant au niveau physique que cognitif, favorisant l’attention et encourageant l’exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. "souligne Stéphane Darteyre.Le service pédiatrie est aujourd'hui divisé en trois secteurs : 20 lits accueillent les enfants de moins de 3 ans, 10 lits sont réservés aux "grands" de 3 à 15 ans et quatre lits sont consacrés aux enfants en soins intensifs. La plupart ne reste que quelques jours mais certains enfants peuvent séjourner plusieurs semaines au CHPF. "explique Stéphane Darteyre.Infos : Plus d'infos sur la page Facebook Association PERERAU HERE O TE TAMA