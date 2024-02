Un “aquaballet” époustouflant

Tahiti, le 16 février 2024 - C’est un ovni qui est arrivé tout droit de France, ou des océans, on ne sait plus. Marianne Aventurier, qui se définit comme danseuse de ballet aquatique, vient de publier avec l’aide de son compagnon, le photographe Alex Voyer, une vidéo de près de 5 minutes appelée Aquaballet. Un instant de poésie.

Une ode à la nature sous-marine sous l’impulsion de danses aquatiques presque hypnoptisantes. Aquaballet est l’aboutissement de plusieurs mois de tournages en Polynésie française “afin de réaliser ce rêve difficile de créer un ballet avec des animaux marins”, explique l’artiste sur sa page Instagram. “Ces images réalisées par mon incroyable amoureux Alex Voyer réunissent mes trois passions : la danse, la mer et les animaux”, poursuit-elle.

La musique vient sublimer le tout grâce au talent de Stéphane Lopez. Cette musique a été enregistrée au studio LNArecords avec Lina Belaïd au violoncelle, Rémi Foucard au violon et Mathilde Varech pour l'alto, violon et chants.

Ces tournages se sont faits avec l’aide du club de plongée O2 Fakarava et Mana’hau Boat.

Son compagnon, Alex Voyer, a déjà mis en scène sa compagne dans d’autres vidéos aquatiques telles que “Buried In Water” ou encore “La Voiture Ivre”.

https://www.youtube.com/watch?v=P_UivO1kmRE

Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 16 Février 2024 à 10:43 | Lu 460 fois