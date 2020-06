Un appel aux artistes pour l’exposition Fa’ahio, ta'u Tufa'a

TAHITI, le 8 juin 2020 - Le musée de Tahiti et des îles organise à la fin de l'année une exposition baptisée "Fa’ahio, ta'u Tufa'a", qui évoque la notion d’héritage, de patrimoine. Les artistes qui souhaitent y participer sont invités à se faire connaître.



Le musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha - organise du 6 novembre 2020 au 14 mars 2021 une exposition baptisée "Fa’ahio, ta'u Tufa'a", qui évoque la notion d’héritage, de patrimoine.



L’objectif ? Permettre aux artistes d’exprimer leur vision du patrimoine polynésien, et plus particulièrement des collections conservées au musée. Une sélection de pièces des collections de l’établissement sera exposée pour illustrer les quatre thématiques retenues - Tiki et Ti’i, ornementation, navigation et musique - et les confronter aux œuvres contemporaines sélectionnées.



Les artistes détenteurs de la carte d’artiste professionnel et les artistes diplômés du Centre des métiers d’art (CMA) qui souhaitent y participer sont invités à se faire connaître.



Ils peuvent soumettre jusqu’à trois œuvres (sculptures, dessins, peintures, vidéos ou installations) déjà existantes ou créées pour la manifestation. Ces œuvres doivent être en lien avec l’une des quatre thématiques retenues.



Le dossier de candidature est accessible en ligne, il doit être renvoyé avec des photos des œuvres ou le détail des projets d’œuvre avant le 3 juillet à midi. La sélection des projets retenus sera annoncée le 16 juillet. Les artistes lauréats du concours "Tahiti / Art en confinement" dans les catégories arts graphiques et sculptures sont sélectionnés d’office pour être exposés durant cette manifestation.



Plusieurs événements auront lieux pendant la durée de l’exposition, comme une Garden party artistique, des performances, visites guidées…