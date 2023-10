Un appel à projets pour le covoiturage

Tahiti, le 25 octobre 2023 - Le Pays veut développer le covoiturage en Polynésie en lançant un appel à projets. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 17 novembre à la direction des transports terrestres.



Le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, Jordy Chan, par l’intermédiaire de la direction des transports terrestres (DTT), lance un appel à projets pour le déploiement d’une “preuve de concept” de covoiturage en Polynésie française.



Cet appel à projets consiste à proposer une application mobile qui permettra à l’ensemble de la population de se déplacer en covoiturage pour ses trajets du quotidien et d’offrir une solution alternative à l’usage individuel de la voiture particulière. Le dispositif qui sera élaboré prévoit également la mise en place d’une gratification pour le conducteur, potentiellement prise en charge par le Pays.



Le ministre Jordy Chan avait annoncé le lancement imminent de cet appel à projets lors de la cérémonie de remise des prix de la Semaine européenne de la mobilité, le 29 septembre dernier, à la CCISM.



Les porteurs de projets sont invités à consulter le dossier de l'appel à projets sur le site internet de la DTT : www.service-public.pf/dtt/ et à transmettre leurs candidatures à l'adresse suivante : [email protected] avant le vendredi 17 novembre à 11 heures.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 25 Octobre 2023 à 19:21 | Lu 1304 fois