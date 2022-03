Un appel à projets pour la sauvegarde des récifs coralliens



Tahiti, le 29 mars 2022- L'Office français de la biodiversité lance un appel à projets visant à réduire l'impact des facteurs climatiques et anthropiques sur les récifs coralliens.



L'Office français de la biodiversité (OFB) lance un nouvel appel à projets en faveur de la préservation des récifs coralliens, intitulé "Résilience des récifs coralliens et des écosystèmes associés" (ReCorEA). Soutenu par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Outre-mer, ce projet s'inscrit dans la volonté de l'OFB de réduire les impacts directs et indirects de l'activité humaine sur les récifs coralliens et à améliorer leur résilience.



L'OFB rappelle que 10% des récifs coralliens de la planète se trouvent dans les outre-mer et qu'ils sont menacés par des facteurs climatiques et anthropiques, tels que le réchauffement des océans qui entraînent un blanchiment du corail, l'augmentation de la fréquence et de la force des tempêtes tropicales, qui provoquent des destructions de récifs, et l'acidification des eaux due à l'augmentation du taux de CO2 qui fragilise le squelette corallien.



Cet appel à projets est à destination des associations, des fondations ainsi que des collectivités et de leurs partenaires techniques. Les projets devront porter sur la réalisation :



• D’opérations de réduction d’impacts directs ou indirects sur les récifs coralliens ;

• D’élaboration de stratégies pour la réduction d’impacts en provenance des bassins versants ;

• D’opérations permettant de réduire l’impact des événements extrêmes et accélérer la récupération des écosystèmes après ces évènements



L'appel à projets ReCorEA est doté d'un montant total de 1.5 million d'euros et peut proposer des financements compris entre 6 et 24 millions de Fcfp pour des projets d'une durée maximale de 60 mois. Les notes de concepts doivent être déposées avant le 5 mai 23h59, heure de Paris (11h59 heure de Tahiti) sur ce lien:



Le règlement administratif détaillé et les dossiers de candidatures sont



https://bit.ly/36LecZZ

Pour contacter l'OFB en Polynésie française :

Franck Connan, délégué territorial.

Erwann Moreau, chargé de mission.

40 54 29 77 ou 87 33 55 34



Rédigé par Antoine Launey le Mardi 29 Mars 2022 à 18:49 | Lu 118 fois