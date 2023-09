Un appel à projets pour du covoiturage

Tahiti, le 29 septembre 2023 - Dans le cadre de la semaine de la mobilité qui s'est déroulée du 17 au 22 septembre, de nombreuses animations et jeux ont été organisés et plusieurs lauréats ont été récompensés ce vendredi. Le ministre Jordy Chan tire un bilan “très enrichissant” de cette semaine et annonce lancer un appel à projets dès le mois d'octobre pour le développement d'une plateforme de covoiturage.



“Cette année, on passe à l'action !” Développer et surtout, rendre attractives des solutions alternatives pour se déplacer, c'était tout l'enjeu de cette semaine de la mobilité placée sous la thématique du covoiturage. “C'est un objectif phare du gouvernement”, a souligné le ministre de l'Équipement Jordy Chan, ce vendredi matin dans les locaux de la CCISM, face aux lauréats des jeux mis en place pendant toute cette semaine de la mobilité. Une semaine “très enrichissante” selon le ministre, qui a permis de valoriser les actions écomobiles et de convaincre la population qu'il est possible de faire un autre choix que de prendre sa voiture tout seul.



Se déplacer autrement, c'est possible



Challenge photo covoiturage, challenge application “ito ito” (une appli pour inciter les Polynésiens à marcher, courir ou faire du vélo) qui a bien fonctionné avec plus de 1 000 participants pour près de 7 500 km parcourus, mais aussi un quiz en ligne ou une chasse au trésor pour trouver le “ticket d'or” dans tous les bus de Tahiti ou encore la mobilité au boulot : les lauréats de ces différents jeux sont repartis ravis avec une trottinette, un vélo ou encore des séjours à Moorea. Peut-être aussi davantage convaincus par le fait de se déplacer autrement, peut-être pas tous les jours mais autant que faire se peut.



Le Pays va “injecter de l'argent” dans le covoiturage



Le ministre en a profité pour annoncer qu'il entendait développer plusieurs axes en faveur de la mobilité comme l'installation de pistes cyclables supplémentaires avec des zones de stationnement et, bien sûr, le covoiturage : “Nous allons lancer dès le mois d'octobre un appel à projets pour le développement du covoiturage”, a expliqué Jordy Chan qui ajoute que le Pays apportera “une contribution financière” au prestataire qui aura été retenu car “ce qu'on constate dans tous les autres pays, c'est que pour développer une plateforme de covoiturage courtes distances, il paraît nécessaire d'injecter de l'argent pour indemniser les chauffeurs pour le service rendu aux autres usagers”. Il espère pouvoir lancer ce projet concrètement dès le premier semestre de l'année prochaine.