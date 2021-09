Un appel à candidatures pour 210 bourses majorées

L'enjeu est d'offrir l’opportunité aux étudiants de bénéficier d’une aide financière tout au long de leur cursus dans l’enseignement supérieur. Un appel à candidature est ouvert par le Pays jusqu'au 30 septembre pour l'octroi de 210 bourses majorées dans 111 filières de l'enseignement supérieur.Ces allocations seront attribuées non pas sur condition de ressources mais en analysant le projet professionnel des candidats ayant postulé sur l’une des filières identifiées par le gouvernement et réglementées par l’arrêté du Conseil des ministres du 6 août 2021. Après recensement des besoins du Pays, par les ministères, auprès des professionnels du secteur privé comme du secteur public, il est prévu, pour cette année, plus d’une quarantaine de domaines d’activités. Pour candidater, il suffit d'envoyer un CV, une lettre de motivation et les résultats des années précédentes. La démarche est entièrement dématérialisée. Les étudiants sont invités à déposer leur dossier avant le jeudi 30 septembre 2021 sur la plateforme : https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/ptsbade-demande-de-bourse-majoree-2021-2022 Une nouveauté cette année, conformément à la modification de l’arrêté du 13 avril 2006, "portant réglementation des allocations de la Polynésie française pour études d’enseignement secondaire non dispensées en Polynésie française, études supérieures, ou études professionnelles et instituant le dispositif Titeti Turu Ha’apira’a, le bénéfice de la bourse majorée est étendu aux étudiants poursuivant des études supérieures en Polynésie française.La liste des filières peut être consultée en bas de page, sur le site de la Direction de l’éducation et des enseignements: https://www.education.pf/bourse-et-allocation/