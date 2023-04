Un an ferme pour l'homme qui avait fauché un scootériste à Tiarei

Tahiti, le 4 avril 2023 – L'entrepreneur de 59 ans jugé en correctionnelle le 30 mars dernier pour un homicide involontaire a été condamné mardi à trois ans de prison dont deux avec sursis. Le 21 octobre à Tiarei, l'homme avait fauché un scootériste alors qu'il était ivre.



Le tribunal correctionnel a condamné mardi un homme de 59 ans, dirigeant d'une entreprise de BTP, à trois ans de prison dont deux avec sursis pour un homicide involontaire commis le 21 octobre dernier à Tiarei. Cette condamnation a été assortie d'une obligation de soins et de l'annulation du permis de conduire. En début de soirée le jour du drame, le prévenu avait percuté un deux-roues qui arrivait en sens inverse alors qu'il s'engageait sur sa gauche pour rentrer chez lui et ce, alors qu'il avait bu une “dizaine” de canettes de bière. Lors de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel le 30 mars dernier, le prévenu, inconnu de la justice, avait changé de version. Alors qu'il avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il s'était déjà engagé lorsque la victime, un homme de 28 ans père d'un enfant, l'avait percuté, il avait cette fois assuré qu'il était encore à l'arrêt lors de l'accident. A la barre, l'homme avait affirmé qu'il n'avait commis aucune faute. Plaidant pour une relaxe, son avocat, Me Dominique Bourion, avait par ailleurs rappelé que la victime avait consommé du paka peu avant l'accident et qu'elle était borgne.



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné le prévenu à trois ans de prison dont deux avec sursis assortis d'une obligation de soins et de l'annulation de son permis de conduire. Me Dominique Bourion a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel de cette condamnation.

