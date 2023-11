Un an ferme pour des coups de tournevis

Tahiti, le 9 novembre 2023 – Un homme a été condamné ce jeudi, en comparution immédiate, pour avoir donné deux coups de tournevis à un adolescent de 17 ans. Il a écopé de deux ans de prison, dont un avec sursis.



C'est une affaire dont on a encore du mal à reconstituer les faits. Ce jeudi, au tribunal de première instance de Papeete, un homme comparaissait pour avoir porté des coups de tournevis à un adolescent de 17 ans, à Fa’a’ā. Le prévenu souffre de problèmes psychiques, il est suivi et est reconnu comme travailleur handicapé. À la barre, il reconnaît les faits. “Oui, c'est vrai, je l'ai piqué, mais ce n'était pas mon intention”, déclare-t-il. Le contexte de cette agression demeure, lui, flou. Le prévenu se serait disputé avec un ami de la victime, avant que celle-ci n'intervienne. Une bagarre éclate et le jeune homme se déboîte l’épaule avant de poursuivre son opposant qui prend la fuite. “J'ai eu peur, je pensais qu'ils étaient plusieurs à me poursuivre”, explique le prévenu, visiblement agité, “j'ai entendu au loin ma femme et mon enfant crier”. “J'ai couru jusqu’à ma voiture et j'ai pris un tournevis dans mon coffre”, continue-t-il. La suite, l'homme d'une quarantaine d'années frappe à deux reprises l'adolescent, à l'aisselle et sur le côté du thorax. Au total, 21 jours d'ITT pour la victime. À noter que le casier judiciaire du prévenu est déjà bien rempli par des faits de violence, de vol ou de conduite en état d'ivresse.



Après délibération, le tribunal a condamné l'homme à deux années de prison, dont une avec sursis, avec mandat de dépôt. En outre, il est également interdit de contact avec la victime.



Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 9 Novembre 2023 à 20:20