Un an de sursis pour le voisin pervers

Tahiti, le 7 septembre 2023 – L'homme jugé le 31 août pour avoir espionné sa voisine à l'aide d'une caméra qu'il avait cachée chez elle a été condamné jeudi à un an de prison avec sursis.



Le tribunal correctionnel a condamné jeudi l’informaticien de 42 ans qui était poursuivi pour avoir espionné sa voisine. Le voisin indélicat écope d’un an de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. L'individu, qui habite toujours dans la même résidence que la victime, a désormais l'interdiction d'y paraître.



Rappelons que l'affaire avait éclaté lorsque la victime s'était aperçu qu'une caméra avait été cachée à son insu dans son appartement. Les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête avaient permis d'établir que c'était son voisin, auquel elle avait donné les clés pour nourrir ses chats, qui avait installé la caméra et qui avait filmé la malheureuse pendant plus de trois ans. Dans le téléphone de cet informaticien, les gendarmes avaient également trouvé des photos d'autres femmes dont l'une de ses collègues. Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 31 août, le prévenu avait évoqué des “pulsions” en affirmant qu'il avait traversé une période de “disette” sexuelle. La victime avait quant à elle fait état d'un profond traumatisme en affirmant à propos de son voisin qu'elle lui aurait donné “le bon Dieu sans confession”.





Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 7 Septembre 2023 à 19:36