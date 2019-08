Un adolescent secouru au large de Paea

PAEA, le 9 août 2019 - Le JRCC Tahiti a coordonné ce jeudi une opération pour porter secours à un adolescent en paddle qui était en difficulté au large de la passe de Rohotu à Paea. La victime a été finalement secourue par le jet-ski des pompiers avant d’être mise en sécurité.



Un jet-ski et un véhicule de secours des sapeurs-pompiers de Paea ont été mobilisés ce jeudi pour porter secours à jeune homme, en paddle, qui était en difficulté au large de la passe de Rohotu. Une zone propice aux forts courants.



Le JRCC Tahiti a diffusé un message d’urgence à tous les navigateurs. Un poti marara naviguant dans le secteur s’est alors dérouté vers la zone de recherche. En parallèle, un avion Gardian de la Marine Nationale en retour de mission est informé de la situation.



La victime a été finalement secourue par le jet-ski des pompiers avant d’être mise en sécurité sur la plage de Rohotu.



Le JRCC a par ailleurs tenu à rappeler les consignes de sécurité lors des sorties en mer :

-consulter les bulletins météorologiques avant de prendre la mer ;

- bien préparer sa navigation ;

- se méfier des passes et des courants à leur proximité ;

- prévenir ses proches de son heure de départ, de son parcours et de son heure de retour ;

- emporter du matériel de sécurité et de communication (même en paddle) : un téléphone dans une pochette étanche ou une VHF portative, un gilet de flottabilité complémentaire, ...

- Enfin, pour votre sécurité en mer, ne surestimer pas vos capacités physiques en milieu nautique et rester attentif aux premiers signes de fatigue.