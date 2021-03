Un accident de bus en Indonésie fait au moins 27 morts

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 10/03/2021 - Au moins 27 personnes, parmi lesquelles des collégiens, sont décédées dans l'accident d'un bus qui transportait des pèlerins sur l'île indonésienne de Java, ont annoncé jeudi les autorités.



Toute la nuit, aidés de grues, des sauveteurs ont extrait les rescapés de ce bus tombé mercredi soir dans un ravin à Sumedang, une région de l'ouest de Java.



L'autocar, à bord duquel se trouvaient 66 personnes, circulait sur une route sinueuse et mal éclairée quand il a chuté dans un ravin de 20 mètres, ont précisé les autorités qui ont fait état de 39 survivants.



Les victimes sont des enfants, des adultes ainsi que le chauffeur, a indiqué à l'AFP Mamang Fatmono, responsable des secours de Bandung.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cet accident.



Les passagers retournaient vers la ville de Subang après avoir effectué un pèlerinage religieux dans l'ouest de Java.



Les tragédies sont fréquentes sur les routes de l'archipel, du fait de la vétusté des véhicules et des infrastructures, et d'un code de la route souvent très peu respecté par les conducteurs.



Fin 2019, au moins 35 personnes avaient été tuées lorsque leur bus avait chuté dans un ravin de l'île de Sumatra.