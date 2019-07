Un "Top Chef" des élus pour les roulottes de Vaipoopoo

Sur les quatorze dossiers envoyés aux services de la mairie de Puannauia, six d'entre ont répondu aux différents critères exigés. "On a établi un système de notation en fonction de différents critères comme la variété, l'originalité, le prix, le nombre d'emplois créés et bien sûr, les mesures d'hygiène, de salubrité et de sécurité. On a également attaché une grande importance à l'impact environnemental", poursuit Tanguy Poulain.



Une fois leur ticket gagné pour participer à cette finale originale, la mairie de Punaauia a souhaité pimenter encore un peu la sélection des candidats... Piment plutôt apprécié par les finalistes, "C'est original comme sélection, on est vraiment jugé sur ce que l'on cuisine. Il n'y a pas de favoritisme" , se réjouit un candidat.



Place maintenant aux choses sérieuses avec une dégustation des plats par les quatre élus. Pour mener à bien cette mission, les membres du conseil municipal doivent juger en fonction de deux paramètres : le goût et la présentation. Pour garantir une transparence absolue, les édiles ont testé "à l'aveugle" les six plats. Chaque candidat ayant un numéro attribué. Et à ce jeu savoureux de la dégustation, certains élus se sont montrés de vrais critiques culinaires en herbe. Qui sait, peut-être seront-ils un jour les dignes successeurs des jurys de Top Chef comme Philippe Etchebest, Michel Sarran ou encore d'Hélène Darroze !