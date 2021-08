Un Teahupo'o énorme et historique

Tahiti, le 15 août 2021 - A défaut de Trials et de main-event cette année, le spot de Teahupo'o a offert vendredi une session historique. La grosse houle de sud-ouest, qui a déferlé sur tout le fenua, a en effet réveillé la mâchoire de Hava'e. Pour le plus grand bonheur des "chargeurs" qui se sont attaqués à des montagnes d'eau. Mention spéciale à Kauli Vaast et Matahi Drollet qui se sont offerts les deux grosses bombes de cette session. Justine Dupont a également fait honneur à sa réputation de chasseuse de grosses vagues.