Un Salon du tourisme en mode light

L’absence de la compagnie locale peut justement être l’occasion de voyager en Polynésie en bateau plutôt qu’en avion et cela peut même être mieux pour la planète. « Selon les conditions météo, on peut proposer de partir directement de Tahiti. On organise des croisières écoresponsables, cela veut dire que l’on essaye d’utiliser des produits écologiques autant pour les produits d’entretien que pour les produits comme les savons, etc. On demande aux gens de ne pas utiliser de crème solaires non bio, on leur propose aussi d’aider à nettoyer certains sites comme les jardins de corail s’ils le souhaitent (…) », explique Cyril, de Here Charter.



Mais davantage que l’absence de la compagnie locale, le tourisme polynésien, qui devrait dépasser la barre des 300 000 visiteurs pour 2019 et représenter 65 milliards de francs de recettes touristiques, doit se préparer à de gros défis en ce début d’année 2020.