Un Salon du tourisme 2 en 1 pour Air Tahiti

Papeete, le 19 août 2019 -Le prochain Salon du tourisme aura lieu du 6 au 8 septembre au parc Mamao. Cette 23e édition est placée sous le signe de l'anticipation. En effet, Air Tahiti a annoncé son absence pour l'édition de février 2020 en raison de son changement de logiciel de gestion de ses passagers. Pour pallier ce manque, la compagnie locale proposera deux périodes de voyages, l'une de septembre à décembre 2019 et la seconde de janvier 2020 à avril 2020.





Les voyageurs de dernière minute devront changer leurs habitudes, car l'anticipation sera bien le maître mot du prochain Salon du tourisme, organisé par Tahiti Tourisme, qui se déroulera du 6 au 8 septembre au Parc Mamao. La cause de cette planification forcée, l'absence de la compagnie locale Air Tahiti lors de l'édition de février 2020. "Nous avons décidé, à l'instar d'autres compagnies comme ATN ou French bee, de remplacer notre système information de gestion des passagers au début de l'année 2020 et de migrer vers le logiciel Amadeus, l'un des plus grands fournisseurs dans le secteur des technologies de l'information du voyage" explique Vairani Tetaria, directrice Marketing et Commerciale d'Air Tahiti.



Et forcément cette migration vers Amadeus est une partition longue à jouer et il faut bien accorder tous les violons : migration des données, des réservations des vols, des billets. "Nos équipes travaillent dessus depuis janvier. Nous avons déjà commencé à former nos équipes, cela prend du temps", poursuit la directrice Marketing et Commerciale. Si tout se déroule bien, la compagnie devrait basculer le 22 janvier vers le nouveau système pour la partie vente, puis vers la partie enregistrement à partir de la mi-février… soit en pleine période du Salon du tourisme de février 2020.