Un Salon Made In Fenua "digital"

Papeete, le 26 avril 2018 - Le Salon Made In Fenua, organisé par la Chambre de Commerce et d'industrie de Polynésie française, en partenariat avec l'exposition du Syndicat des Industriels de Polynésie française, se déroulera du 3 au 6 mai place To'ata. A l'aube de sa 18e édition, le Salon, devenu un évènement incontournable pour les artisans locaux et les consommateurs du fenua, se met au digital.



Vivre local, produire local, consommer local, encore et encore. C'est ce que propose depuis 17 ans déjà le Salon Made In Fenua. Créé en 2000 par l'association étudiante du Taaone Apiri, le Salon, organisé depuis par la Chambre de Commerce et d'industrie de Polynésie française (CCISM), en partenariat avec l'exposition du Syndicat des Industriels de Polynésie française (SIPOF) fête ses 18 ans cette année. Et pour célébrer sa majorité, le Salon a prévu de se mettre à l'heure du digital du 3 au 6 mai place To'ata.

"Nous avons mis en place un partenariat avec l'OPT et Vini pour offrir gratuitement aux exposant et au public du wifi. Ce service digital permettra de partager sur les réseaux sociaux les ouvrages des artisans ou encore les animations du salon" , explique André Bihannic, le directeur de la CCISM, pour qui ce Salon est une superbe vitrine des produits locaux.