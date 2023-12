Un QR code pour ne plus attendre inutilement son bus

Tahiti, le 22 décembre 2023 - Plus de 450 bornes d’informations du réseau de transport en commun RTCT disposeront, d’ici fin décembre, d’un QR code permettant de connaître , au moyen de son smartphone, l’heure exacte d’arrivée des bus.



La société, qui exploite le réseau de bus Tere Tahiti, mène actuellement une opération d’affichage aux bornes d’informations voyageurs, comprenant un QR Code permettant de connaître l’heure de passage du prochain bus de sa ligne en temps réel.



L’information est donnée aux voyageurs par un système qui détecte le passage des nouveaux véhicules de transport en commun aux différents points arrêts de la ligne et qui re-calcule en temps réel le temps d’attente estimé en fonction de l’affluence et des conditions de circulation des bus.



Cette solution, accessible à tout usager régulier ou occasionnel du réseau de transport en commun, ne nécessite pas d’installer l’application



Ces systèmes de transport intelligents permettent d'offrir aux usagers une meilleure information sur les délais d’attente des bus à l’arrêt.



Dans les véhicules de transport en commun, les chauffeurs ont accès à un écran dédié qui leur permet de réguler leur vitesse et de se conformer au plus près possible des horaires affichés aux points d'arrêts. Aux terminus, un décompte indique l'heure exacte de prise de service au chauffeur pour se synchroniser avec les usagers.



Plus de 450 bornes d’informations voyageurs seront pourvues de ce nouvel affichage d’ici la fin de l’année 2023. Cette opération d’information des usagers, moderne et en temps réel, vient compléter la récente opération de rénovation des arrêts de bus que le ministre avait engagé au début de la mandature.



Une amélioration du service réalisée par le délégataire de service public à la demande du ministre en charge des Transports, Jordy Chan, et de la Direction des transports terrestres pour une amélioration de l’information des voyageurs. La société, qui exploite le réseau de bus Tere Tahiti, mène actuellement une opération d’affichage aux bornes d’informations voyageurs, comprenant un QR Code permettant de connaître l’heure de passage du prochain bus de sa ligne en temps réel.L’information est donnée aux voyageurs par un système qui détecte le passage des nouveaux véhicules de transport en commun aux différents points arrêts de la ligne et qui re-calcule en temps réel le temps d’attente estimé en fonction de l’affluence et des conditions de circulation des bus.Cette solution, accessible à tout usager régulier ou occasionnel du réseau de transport en commun, ne nécessite pas d’installer l’application Tere Tahiti Ces systèmes de transport intelligents permettent d'offrir aux usagers une meilleure information sur les délais d’attente des bus à l’arrêt.Dans les véhicules de transport en commun, les chauffeurs ont accès à un écran dédié qui leur permet de réguler leur vitesse et de se conformer au plus près possible des horaires affichés aux points d'arrêts. Aux terminus, un décompte indique l'heure exacte de prise de service au chauffeur pour se synchroniser avec les usagers.Plus de 450 bornes d’informations voyageurs seront pourvues de ce nouvel affichage d’ici la fin de l’année 2023. Cette opération d’information des usagers, moderne et en temps réel, vient compléter la récente opération de rénovation des arrêts de bus que le ministre avait engagé au début de la mandature.Une amélioration du service réalisée par le délégataire de service public à la demande du ministre en charge des Transports, Jordy Chan, et de la Direction des transports terrestres pour une amélioration de l’information des voyageurs.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 22 Décembre 2023 à 19:49 | Lu 256 fois