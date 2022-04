Un Pirae poussif reprend la troisième place de la Ligue 1

Tahiti, le 27avril 2022 - Interrompu samedi en raison des intempéries, le match opposant Pirae à Tamarii Punaruu a été rejoué, mardi. Et à l'issue d'une partie poussive, les orange grâce à un but de Benoit Mathon (1-0) ont empoché les quatre points de la victoire, reprenant au passage la troisième place au classement de la Ligue 1.



Décroché de Dragon et de Vénus dans la course au titre, Pirae n'avait pas le droit à l'erreur, mardi soir à Pater, face à Tamarii Punaruu, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Samedi la rencontre avait été interrompue avant la demi-heure de jeu en raison des intempéries. Les orange à réaction menaient alors 2-1, grâce à deux réalisations de Yohann Tihoni, après avoir concédé l'ouverture du score sur pénalty. Et ce mardi les hommes de Heimanu Teuira et de Maheanuu Gatien ont eu encore une fois du mal à lancer la machine, mais ont décroché un court et précieux succès (1-0) leur permettant de reprendre la troisième place, à Central.

100 % d'efficacité pour Pirae Si la victoire a été au rendez-vous pour les doubles champions en titre, ces derniers ont été clairement bousculés par une solide formation de Punaruu. Les joueurs de la côte ouest ont proposé un défi physique auquel la bande à Alvin Tehau a eu du mal à répondre. Gary Rochette et ses coéquipiers se procuraient eux des situations sur des frappes lointaines pour tester les réflexes du nouveau portier de Pirae, François Décoret, mais sans succès.



Et dans le dur, les orange sur leur première et seule action collective bien construite allaient doucher le bon début de match de Punaruu. Peu après le quart d'heure de jeu, Patrick Tepa sur une remise de la tête a parfaitement décalé Benoit Mathon qui ouvrait le score pour Pirae (1-0, 17e). On aurait pu croire que ce but, le 13e pour Mathon cette saison, allait libérer les protégés de Heimanu Teuira, il n'en fut rien. Les joueurs orange avaient toujours autant de mal à produire du jeu et à se procurer des occasions franches. Heimanu Teuira et son adjoint Maheanuu Gatien avaient beau s'époumoner dans leur zone technique, à la pause leur équipe n'était toujours pas à l'abri.



Au retour des vestiaires, si les orange ont affiché plus de maîtrise, ils ont encore eu toutes les peines du monde à s'approcher des cages gardées par Tevearai Tamatai. De leurs côtés, les joueurs de Punaruu ont sans doute accusé le contrecoup d'une première période mené tambour battant et ont eu plus de mal à exister. Finalement au bout d'une seconde mi-temps sans grand intérêt et malgré l'expulsion de Keanu Mooroa à l'heure jeu, Pirae l'emportait donc par la plus petite des marges.



Samedi face à Central, un concurrent direct au podium, Alvin Tehau et ses coéquipiers devront rendre une copie plus solide que celle rendue ce mardi. Pendant ce temps, le leader invaincu, Dragon, fera face à Punaruu et son dauphin, Vénus, devra se défaire de Temanava.

Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 27 Avril 2022 à 18:19 | Lu 85 fois