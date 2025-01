Un Olympians Day réussi

Tahiti le 26 janvier 2025 - Avec deux événements dans la journée de samedi, le nouveau pari lançé par l’AS Tamarii Punaruu Athlétisme et le magasin Olympians Sport était relevé. Ce fut une grande réussite pour les Olympians Games et la Olympians Vaitavere : plus de 300 participants et un record battu pour la course de 9km de la Vaitavere. Damien Troquenet pulvérise son propre record et franchit la ligne d’arrivée en 35 minutes et 5 secondes. Lou Seyer s’impose chez les femmes.



Se lancer dans l’inconnu n’est jamais chose facile. Organiser une compétition non plus. Et que dire lorsqu’un événement rassemble les deux. C’est un défi un peu fou que s’est lancé le club d’athlétisme de Tamarii Punaruu en collaboration avec le magasin Olympians Sport, sous l’égide de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF), de faire deux gros événements dans la même journée. Même si la course de Vaitavere est un grand classique, une volonté se faisait ressentir de la modifier, de lui redonner un nouveau visage. La classique de 9km avec l’ascension mythique de Vaitavere, une course de 4,5 km sans la montée et cette même distance proposée aux marcheurs. Un joli format qui permettait à tout le monde de participer. “C’était une première. On ne savait pas trop où on allait et quel résultat ! Ça a été une préparation très longue et difficile, mais on est heureux. Nous avons une centaine de participants pour le Olympians Games de l’après-midi et pour la Vaitavere, plus de 200. C’est une belle réussite”, nous confiait, heureuse, la présidente de l’AS Tamarii Punarru, Titaua Maurin. Les Olympians Games ont réuni des jeunes des différents clubs d’athlétisme de l’île dans un format singulier. Les athlètes devaient choisir trois disciplines parmi des sauts, des courses ou encore des lancer. Les cumuls des trois épreuves leur donnaient des points pour tenter de remporter l’épreuve. Une compétition à laquelle a participé la pépite de l’athlétisme polynésien sur le demi-fond, Felice Covillon, 18 ans. Un coureur qui, il y a quinze jours, a joué les trouble-fêtes au championnat des 5 km de Polynésie, en finissant troisième aux côtés des cadors Benjamin Zorgnotti et Damien Troquenet. “J’ai participé aux Olympians Games toute l’après mdi et j’ai fait un petit entrainement avant d’attaquer la Vaitavere. C’est pour ça que je me suis inscrit qu’aux 4,5 km. C’était une grosse journée mais on s’est vraiment régalé. Je fais du 3.000 steeple ma priorité mais j’aime participe aux courses de demi-fond. Je me prépare pour les championnats de Nouvelle-Zélande début mars donc c’était important pour moi de participer à ce bel événement." Felice a laissé tous ces concurrents sur place pour terminer seul sur la ligne d’arrivée. Un espoir avec qui Damien Troquent, grand vainqueur du 9 km aime se mesurer : “C’est toujours un plaisir de courir au côté de Felice. C’est la relève et ça fait plaisir de le voir évoluer aussi bien.”



Samedi le champion et son “élève” ne se sont croisés que sur la première partie de la course : “On s’est imposé un gros rythme avec Felice en début de course. Du coup quand je me suis retrouvé tout seul dans la montée ça a piqué un peu”, a commenté en souriant Damien Troquent, avec toute la bienveillance qu’on lui connait. Le grand compétiteur qu’il est prend toujours autant de plaisir à participer à la course qui l’a lancé : “C’est la première victoire sur une course à Tahiti que j’ai remportée. C’était en 2021 et je suis toujours content de venir. En plus c’est une course différente. Il y a une très longue descente et je sais que ce n’est pas trop mon fort. Musculairement c’est diffèrent et pour les trails il est important que je progresse dans ce secteur-là.”



Du côté des filles, c’est Lou Seyer qui a été la première à rentrer dans le stade de la Punaruu. Une fierté pour elle qui ne pratique la discipline que depuis peu et qui avait participé à la dernière édition en mode amateur. “Il y a deux ans, c’était une de mes premières courses. J’étais moins bien préparée mais ça avait été une belle expérience. Ça m’avait même permis de réaliser que j’aimais la course et qu’en m’entrainant je pouvais vraiment me régaler et peut-être réussir des performances.” Et ça a marché puisque Lou, en plus d’avoir remporté la Olympians Vaitavere 2025 a gagné cette année le Swimrun XL de Moorea avec son coéquipier. Encore une athlète pleine d’avenir. C’est une très bonne nouvelle pour le Fenua.











Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 26 Janvier 2025 à 18:35