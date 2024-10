Un Octo Fighting League nouveau format

Tahiti, le 24 octobre 2024 - Dans la continuité des deux événements organisés par le club en 2022 et 2023, l’Octo Fighting League (OFL) revient avec une organisation nouvelle. Ce sont cette fois-ci des amateurs du Fenua qui prendront la place des professionnels venus de l’étranger, pour montrer que le MMA polynésien se porte bien. Rendez-vous samedi à la salle omnisports de Arue.



Fort du succès de ses événements lors des deux dernières années, l’OFL d’Avaro Neagle et d’Enzo Brigato revient sur le devant de la scène ce samedi au gymnase municipal de Arue. Cette nouvelle édition, ttroisième du nom, marque un changement dans le contenu, mais aussi dans la philosophie de l’événement. “Les deux premiers événements étaient basés sur la promotion de notre sport. C’est pour cela que nous avions fait les choses en grand en invitant des combattants internationaux, des grosses pointures, en faisant un gros show tant dans l’octogone qu’en dehors”, expliquait la co-présidente Avaro Neagle. D’ailleurs, une des stars du MMA français, le combattant Cédric Doumbé, avait été le parrain de la première édition de l’Octo Fighting League, au mois de mars 2023. “Pour ce troisième opus, nous avons décidé de mettre en avant nos combattants amateurs, ceux qui font du MMA un sport en développement en Polynésie.”



Une toute nouvelle orientation due à un manque de moyens, mais aussi à l’envie de présenter des athlètes locaux, garçons et filles. “Nous avons fait deux gros événements qui nous ont coûté cher. Pour celui-ci, nous n’avions pas les mêmes moyens, mais c’est un mal pour un bien. On a réfléchi avec mon associé Enzo, et on s’est dit que ça pourrait être bien de faire un événement basé sur nos combattants amateurs pour attirer un autre public. D’ailleurs, il se déroulera en journée pour que les familles puissent venir y participer.” Quinze combattants s’affronteront dans un hexagone original puisque la cage sera au sol cette fois-ci. Mais tout le protocole habituel sera respecté : “Ce n’est pas parce que ce sont des amateurs qui vont combattre que nous n’allons pas respecter les traditions. Au contraire, les annonces, l’entrée des participants, tout ce qui fait le spectacle dans les combats, sera bien présent”, confirme Avaro. Autre nouveauté : la présence de combats en format MMA striking. “Les combats de MMA striking se dérouleront avec les mêmes règles que le MMA. Les pieds, les poings, les coudes et les genoux seront de la partie. Les phases de lutte et de BJJ (jiu-jitsu brésilien) seront interdites. Une mini version inspirée des grandes organisations asiatiques, pour donner la chance à plus de combattants locaux de fouler l’octogone !”



Quinze combats en MMA sont au programme samedi, ainsi que cinq combats en MMA striking. Certains combats seront d’ailleurs à surveiller de près. Chez les moins de 77 kg, Heimana-Arii Teamotuaitau rencontrera Vaitehau Otcenasek. Heimana-Arii est en pleine ascension dans cette catégorie en Polynésie, tandis que Vaitehau est un combattant solide, bien connu du public tahitien.



Du côté des filles, l’unique combat féminin opposera Jordane Teurua Teissier à Mainanui Punaa dans la catégorie Flyweight. Enfin, chez les jeunes combattants prometteurs (catégorie Youth), Mateo Pina combattra Alessio Riviezzo en moins de 56,7 kg. Des jeunes combattants qui constituent la relève du MMA polynésien et qui participent à cette compétition sous un format amateur, mais qui aspirent à des échéances professionnelles très prochainement.



Un beau spectacle en perspective pour mettre en avant les combattants de l’île, mais aussi des organisateurs prêts à se mouiller pour leur sport. Et comme la solidarité est une des valeurs MMA, 100 francs seront reversés à l’association les amazones du Pacifique pour chaque ticket vendu.





Rédigé par Manu Rodor le Mercredi 23 Octobre 2024 à 21:08