Un Noël pour les enfants défavorisés de la presqu'île

TARAVAO, le 17 décembre 2018. Le Noël pour les enfants défavorisés de la presqu'île a eu lieu samedi dernier au quai de Tatutu, à Papeari. Il a été organisé par le Rotary Club de Taravao présidé par Janick Aubineau.



Cent enfants défavorisés des communes de Taiarapu Est et Ouest et de Teva i Uta ont été invités à une journée récréative avec des manèges à volonté, un atelier dessin, deux ateliers maquillage, un atelier décoration de Noël de 8h30 à 11 heures.



De 11 heures à midi, ils ont eu droit à la venue de la compagnie Tahiti Magic Show avec les clowns qui les ont enchantés.

Ils ont ensuite passé un moment convivial autour d'un bon repas sous un chapiteau merveilleusement décoré avec de belles nappes rouges, de vrais couverts et assiettes. L'association avait à cœur de ne pas utiliser de plastique). Au menu : poisson cru, poulet citron, ananas et bûche de Noël.



A 13h30, le père Noël est arrivé par bateau accueilli avec des colliers de fleurs par les enfants et il a procédé à la distribution de cadeaux.



La journée s'est terminée à 15 heures, les enfants sont repartis heureux et le sourire aux lèvres.