Un "Meier" à la galerie du Chevalet

TAHITI, le 12 juin 2022 - Une toile du peintre Meier est actuellement exposée à la galerie du Chevalet. C’est la première fois qu’une pièce originale de cet artiste est visible à Tahiti depuis de très nombreuses années. Le Suisse Théo Meier (1908-1982) a séjourné en Polynésie en 1932 et 1933. Un projet de mise à disposition est en cours au Museum der Kulturen Basel à Bâle (Suisse).



Portrait de mahu aux Marquises, 1932, huile sur toile (43 X 31 cm), telles sont les caractéristiques du tableau de Theo Meier actuellement visible à la galerie du Chevalet à Tahiti. Théo Meier (1908-1982) est un artiste Suisse qui a séjourné en Polynésie. Grand admirateur de Paul Gauguin, il voulut suivre ses traces, organisa une expédition et débarqua à Papeete en 1932. Il prit rapidement la direction des Marquises où il espérait trouver une culture polynésienne toujours vivante.



Il voyagea avec un ami, Lucas Staehelin. Le duo eut pour mission de recueillir le maximum d’artéfacts pour le musée d’ethnographie de Bâle. Touché par la beauté des paysages, il profita de son séjour pour peindre et le 29 décembre 1932, le Yacht Club de Tahiti proposa une exposition de ses peintures réalisées sur la terre des hommes.



Théo Meier, après avoir vécu quelques mois à Tahiti et Moorea rentra à Bâle en 1933. Il voulu revenir quelques années plus tard, mais en cours de route et au cours d’une escale en Indonésie, il tomba sous le charme de Bali où il s’installa définitivement.



"Adventures in Paradise"



Béatrice Voirol, conservatrice pour l’Océanie au Museum der Kulturen Basel s’intéresse de près à Théo Meier et Lucas Staehlin. Elle a lancé le projet Adventures in Paradise pour compiler et mettre à disposition leur collecte. En effet, le duo a récupéré sur place du matériel ethnographique, interrogé les habitants. Béatrice Voirol a rassemblé des notes du journal de Lucas Staehelin avec ses photographies, ainsi que les objets qui font partie aujourd’hui de la collection du MKB, elle est venue en Polynésie il y a quelques semaines pour étoffer son projet. Une exposition se prépare.



Ce projet permet d’y voir plus clair sur la pensée du début des années 1930, des modes de collecte et de la politique passée et présente. L’idée est désormais de rendre accessible l’ensemble des éléments et d’engager un dialogue entre le musée et les Marquisiens.



Des objets océaniens exposés à la galerie



La galerie du Chevalet donne rendez-vous aux amateurs d’art dès la semaine prochaine et jusqu’à fin juin pour découvrir des objets océaniens : 'ūmete, penu, râpe à coco, lampes… Au total, une centaine de pièces seront exposées dont des 'ūmete de diverses périodes peints par des artistes calédoniens et tahitiens contemporains.

La galerie sera fermée du 11 juillet au 8 août.



