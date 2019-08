Un Maître de aïkido à Tahiti

Parole à Sylvain Paré



Quelques mots de présentation ?



« J’habite à côté de Carcassonne, dans le petit village de la Montagne Noire. Je pratique l’aïkido depuis 47 ans. J’ai travaillé avec Maître Hirokazu Kobayachi que j’ai suivi pendant 20 ans qui était un élève du fondateur. J’étais en prise directe avec, disons, « la source ». C’est ce qui fait qu’on me demande ici, en Italie, en Belgique, pas parce que je suis génial mais parce que j’ai suivi ce maître qui est décédé, comme pratiquement tous les grands maîtres qui ont été des élèves du fondateur. »



Comment décrire cette discipline à un novice ?



« L’aikïdo, c’est avant tout la recherche de l’harmonie avec le partenaire, en respectant son intégrité physique et morale, par rapport à une attaque quelconque, en ne se mettant jamais en opposition, en utilisant sa force pour la retourner contre lui. Il y a un concept d’esthétique, d’éthique, qui sont très importants, avant l’efficacité, mais au bout d’un certain temps, cela devient efficace. La pratique est difficile, ingrate, on progresse lentement. C’est une véritable voie qui mérite d’être poursuivie. Plus vous êtes vieux, plus vous devenez bon. En général, c’est plutôt le contraire. Avec la sagesse, va venir la puissance et l’efficacité, en plus de l’esthétique et de l’éthique. »



Quelques mots sur les origines de cet art martial ?



« Cet art martial japonais est le plus récent. Le fondateur Maître Morihei Ueshiba est mort en 1969. C’est la quintessence de plusieurs arts martiaux qu’il a pratiqué dans sa jeunesse. Avec ça, il a créé l’aikïdo qui est devenu non-violent avant tout. Dans sa jeunesse, c’était plus virulent. Après la bombe atomique d’Hiroshima, il est devenu pacifiste, il a recherché la non-violence avant tout. C’est un sport sans compétition. »



Qu’apporte l’aïkido ?



« J’étais prof de maths, j’ai utilisé l’aikido par rapport à la gestion d’équipe, au fait de rester calme, serein en toute situation. Cela sert pour être calme au volant…Les répercussions sont immenses. »