Un Kauli Vaast bien en jambe pour sa première série à l'US Open

Tahiti, le 31 juillet 2023 - Avec huit vagues surfées pour sa première série à l'US Open, Kauli Vaast était visiblement pressé d'en découdre ce lundi. Une grosse activité récompensée par un total de 14.60, dont une belle note de 7.83. Le natif de Vairao s'offrait la première place de sa série et une qualification pour les 16èmes de finale.



Après avoir rongé son frein pendant deux jours, Kauli Vaast a enfin pu lâcher les chevaux, ce lundi, à l'US Open, quatrième étape (sur six) des Challenger series. Exempté de premier tour, le Tahitien faisait donc son entrée en 32èmes de finale. Et pour sa première série à Huntington Beach le natif de Vairao héritait, sur le papier, de gros clients avec notamment le pensionnaire du CT, l'Italien Leonardo Fioravanti. Son ancien partenaire en équipe de France, Tim Bisso, apparaissait également comme un sérieux concurrent.



Néanmoins Kauli Vaast allait mettre tout le monde d'accord assez rapidement. Dans les trois premières minutes, l'Olympien s'offrait la très belle note de 7.83 pour lancer sa série. Quasiment dans la foulée il s'emparait déjà de la tête avec un back-up de 4.70 et un total de 12.53.



Vahine Fierro attend encore son tour



Le Polynésien restait cependant à portée de ses rivaux et notamment de Tim Bisso (10.17) et du Brésilien Rafael Teixeira (10.73). Puis Vaast a définitivement assuré sa qualification dans les dix dernières minutes en s'offrant une note de 6.77 qui portait son total à 14.60. Le deuxième plus gros score de la journée, suffisant pour terminer premier de sa série et pour filer au tour suivant. "Il y avait de bonnes vagues même si la série a été parfois lente. Je suis content d'avoir trouvé deux bonnes vagues et de passer ce premier tour à Huntington", a indiqué le Tahitien à la World Surf League. "Le début de saison sur les Challenger series n'a pas été facile pour moi. Puis j'ai eu mon bon résultat à Ballito et comme je l'ai dit ça fait du bien de passer cette première série à Huntington. Je vais prendre la compétition série par série."

A 7.83 and a spot in the Round of 32 for #KauliVaast!



Watch the Wallex #USOpenOfSurfing LIVE on https://t.co/ie0ZfMVLPY.@wallex_official @pacificobeer pic.twitter.com/WID1CgsHmY

— World Surf League (@wsl) July 31, 2023



Au prochain tour à l'US Open, Kauli Vaast retrouvera le Hawaiien Eli Hanneman et deux Australiens, Alister Reginato et Sheldon Simkus. Pour l'entrée en lice de Vahine Fierro il faudra patienter encore un moment. La compétition a été arrêtée ce lundi après la dernière série du deuxième tour chez les hommes et elle reprendra ce mardi toujours avec les séries du tableau masculin. Kauli Vaast devrait être de retour à l'eau avant sa camarade des Îles Sous-le-Vent. Après avoir rongé son frein pendant deux jours, Kauli Vaast a enfin pu lâcher les chevaux, ce lundi, à l'US Open, quatrième étape (sur six) des Challenger series. Exempté de premier tour, le Tahitien faisait donc son entrée en 32èmes de finale. Et pour sa première série à Huntington Beach le natif de Vairao héritait, sur le papier, de gros clients avec notamment le pensionnaire du CT, l'Italien Leonardo Fioravanti. Son ancien partenaire en équipe de France, Tim Bisso, apparaissait également comme un sérieux concurrent.Néanmoins Kauli Vaast allait mettre tout le monde d'accord assez rapidement. Dans les trois premières minutes, l'Olympien s'offrait la très belle note de 7.83 pour lancer sa série. Quasiment dans la foulée il s'emparait déjà de la tête avec un back-up de 4.70 et un total de 12.53.Le Polynésien restait cependant à portée de ses rivaux et notamment de Tim Bisso (10.17) et du Brésilien Rafael Teixeira (10.73). Puis Vaast a définitivement assuré sa qualification dans les dix dernières minutes en s'offrant une note de 6.77 qui portait son total à 14.60. Le deuxième plus gros score de la journée, suffisant pour terminer premier de sa série et pour filer au tour suivant. "Il y avait de bonnes vagues même si la série a été parfois lente. Je suis content d'avoir trouvé deux bonnes vagues et de passer ce premier tour à Huntington", a indiqué le Tahitien à la World Surf League. "Le début de saison sur les Challenger series n'a pas été facile pour moi. Puis j'ai eu mon bon résultat à Ballito et comme je l'ai dit ça fait du bien de passer cette première série à Huntington. Je vais prendre la compétition série par série."Au prochain tour à l'US Open, Kauli Vaast retrouvera le Hawaiien Eli Hanneman et deux Australiens, Alister Reginato et Sheldon Simkus. Pour l'entrée en lice de Vahine Fierro il faudra patienter encore un moment. La compétition a été arrêtée ce lundi après la dernière série du deuxième tour chez les hommes et elle reprendra ce mardi toujours avec les séries du tableau masculin. Kauli Vaast devrait être de retour à l'eau avant sa camarade des Îles Sous-le-Vent.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 31 Juillet 2023 à 15:54 | Lu 145 fois