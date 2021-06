Un JCC "à la sauce tahitienne"

Tahiti, le 21 juin 2021 - Franjo, Farid Chamekh, Pierre Thévenoux, Rey Mendes, Félix Dhjan et Doully, du Jamel Comedy Club, se produisent à partir de jeudi soir à l’InterContinental de Tahiti. S’ils misent sur l’improvisation, ils comptent également s’amuser d’anecdotes locales pour faire rire le public.



Trois soirées de stand-up, les 24, 25 et 27 juin prochains, de 19 heures à 21 heures, sur le grand motu de l’InterContinental Tahiti Resort and Spa. C’est la première fois que le Jamel Comedy Club se produit à Tahiti et c’est également le premier voyage de nos six humoristes de la saison 10 au fenua. Franjo, Farid Chamekh, Pierre Thévenoux, Rey Mendes, Félix Djhan et Doully ont atterri dimanche soir à 23 heures et se produisent à partir de jeudi soir. "On a deux ou trois jours pour capter la température auprès des locaux que l’on croise à l’hôtel", livrent Franjo et Farid Chamekh.



"Des anecdotes locales"



Vont-ils nous proposer un spectacle inédit ? Les comédiens souhaitent adapter leurs blagues "à la sauce tahitienne", en modifiant certains passages de leurs représentations initiales. Et pourquoi pas, à l’avenir, ajouter des anecdotes locales à leurs prochains sketchs. "J’ai déjà réfléchi à des sujets adaptés, histoire de taquiner gentiment les tahitiens", s’amuse Pierre Thévenoux, qui misera sur l’improvisation et l’interaction avec le public. Doully, présentatrice de Groland le Zapoï sur Canal +, ne manque pas non plus d’humour en se confiant à nous : "Avec ma voix, les gens vont s’imaginer que je suis un rae rae."



Les billets restent disponibles en ligne sur ma-billetterie.pf ou en points de vente au Smart Store du centre Vaima et dans la boutique IStore Pacific Plaza à Faa'a. "Le prix oscille entre 4 500 et 7 500 Fcfp selon la catégorie de place. Et vous pourrez assister à l’ensemble des spectacles, sur les trois soirs", indique Alex Nait, chargée de production pour la société 2DZ Productions, qui a permis aux équipes du JCC de venir à Tahiti pour jouer leur spectacle. Les comédiens resteront dix jours au total, ce qui leur laissera aussi le temps de profiter et découvrir les beaux paysages de la Polynésie.