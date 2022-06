Un Gillian Osmont combattif rate le bronze au tennis

Tahiti, le 23 juin 2022 - Malgré un sursaut dans la deuxième manche, Gillian Osmont s'est incliné en deux sets, jeudi, dans le match pour la médaille de bronze face au Fidjien, William O'Connell (6-2, 7-6). Le tennis tahitien repart donc de Saipan avec une seule médaille, le bronze, décrochée lors du tournoi par équipe chez les messieurs.



Eliminé, mercredi, en demi-finale par le favori du tournoi au tennis, Gillian Osmont jouait, ce jeudi, le match pour le bronze face au Fidjien William O'Connell. Un adversaire à priori plus à la portée du numéro un polynésien qui avait déjà dominé ce même Fidjien lors du tournoi par équipe. Le Tahitien n'avait pas trainé en l'emportant 6-0, 6-4.



Mais cinq jours après leur première confrontation, le rapport de force a été complètement inversé. Pendant un set et demi, le gaucher Fidjien a pris le meilleur sur le Polynésien et a remporté la première manche 6-2. Dans le deuxième acte, O'Connell a continué à dérouler jusqu'à mener 5-2 avec un service à suivre pour conclure la partie. Moment choisi par Gillian Osmont pour sonner la révolte. Ce dernier allait aligner 4 jeux de suite pour repasser devant au score (6-5). Finalement le sort de ce deuxième set s'est joué au tie-break qui a tourné à l'avantage du Fidjien. 7-3 pour O'Connell dans le jeu décisif qui a donc privé un Gillian Osmont héroïque d'une médaille de bronze.



Le bronze, Osmont l'avait déjà décroché au tournoi par équipe avec ses partenaires de la sélection tahitienne.