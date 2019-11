Un "Fare compost" à Pirae

Tahiti, le 14 novembre 2019 - La commune de Pirae s’équipe d’un composteur collectif, en partenariat avec l’Ademe et Fenua Ma. L’installation sera inaugurée samedi 23 dans lors de la journée "0 déchet".



La commune de Pirae met en place un composteur collectif sur le site de Matatevai, un terrain municipal situé face au club canin. L’installation sera inaugurée samedi 23 novembre lors du festival "0 déchet", organisé sur une journée.

Le Fare compost de Pirae, premier du genre en Polynésie, vise à faire la promotion du compostage comme alternative pour réduire, recycler et réutiliser les déchets.



Ce projet a été lancé à l’initiative de l’Agende de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et du syndicat intercommunal Fenua Ma, en charge la gestion du traitement et du recyclage des déchets.

Pirae a bénéficié d’une contribution (70%) de l’Ademe pour le financement de l’investissement de 2 millions de francs pour la construction de son Fare compost et de 2,5 millions pour l’organisation du 1er festival 0 déchet prévu le samedi 23 novembre de 9 heures à 14 heures sur le site de Matatevai.



Aujourd’hui, la collecte et le traitement des déchets coûtent 380 millions de Fcfp par an à la municipalité. Sur cette dépense, 185 millions, soit près de la moitié du coût du service, sont dédiés aux ordures ménagères. En 2018, près de 3215 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées pour 14 700 habitants. Or il est estimé que 62% de ces déchets sont composés de matières compostables. Avec son initiative éco-durable Pirae pourrait faire l’économie de 50 millions de Fcfp par an, si l’utilisation du compostage était parfaitement répandue auprès de la population.