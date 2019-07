Un Falcon prend un Piper sous son aile

Dans la même journée, à 22h30, la flottille 25F est de nouveau engagée pour une évacuation sanitaire. Une jeune Polynésienne originaire de l’atoll de Hao, dans l’archipel des Tuamotu à plus de 900km de Papeete doit être rapatriée. Très rapidement, l’avion est mis en œuvre et aménagé avec tout le matériel nécessaire à une assistance médicale en vol.

Après une heure quinze de vol, le Falcon de la Marine nationale se pose à Hao. La patiente est amenée à l’avion par les pompiers de l’atoll et prise en charge par le Samu et transportée vers Tahiti et l’hôpital du Taaone.