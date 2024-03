Un “Don Quichotte” à l'air polynésien

Tahiti, le 12 mars 2024 – Du 22 au 23 mars prochain à la Maison de la culture, l'académie de danse d'Annie Fayn interprétera son adaptation polynésienne de la pièce de danse classique espagnole “Don Quichotte”.



Un “Don Quichotte” aux accents polynésiens, voilà qui promet ! À l'occasion de la sixième édition des Rencontres Internationales de Danse, l'académie de danse Annie Fayn propose, les 22 et 23 mars prochains à la Maison de la culture, un nouveau spectacle en compagnie notamment des grands ballets canadiens, mais également le groupe de Hei Tahiti, un pratiquant de Taekwondo et Mme Carotte.



Pour rappel, depuis 2006, l'école d'Annie Fayn promeut l'art de la danse en privilégiant les échanges artistiques avec d'autres groupes, et organise ainsi régulièrement des “rencontres”, autant à l'échelle locale qu'internationale. Ensemble, ils mettent en scène des chefs-d'œuvre du répertoire de la danse classique avec des chorégraphies inédites. Et c'est donc “Don Quichotte, une histoire un brin surréaliste dans laquelle brûle la flamme espagnole” qui a été choisi pour ces nouvelles représentations. Les grands ballets canadiens interpréteront les temps forts de ce bijou de la danse classique, en incarnant les rôles principaux tels que Kitri ou Basilio. La troupe d'Annie Fayn complétera le tableau.



Mélange des genres



Mais ces rencontres sont également l'occasion de mélanger les genres et les styles. En effet, l'autre temps fort de ce futur spectacle est l'introduction de pièces visuelles importantes. Nommée “Shadow and Light”, cette création va permettre des jeux d'ombres et de lumières fascinants lors des différentes chorégraphies.



L'autre surprise sera donc la lecture polynésienne de la pièce classique espagnole. En effet, le groupe Hei Tahiti de Tiare Trompette retravaillera la bande sonore de la pièce pour lui donner des allures du Fenua. Enfin, un pratiquant de taekwondo prendra part à l'adaptation d'Annie Fayn, apportant de la puissance, de la force et de la vivacité à la représentation. “Cette fusion où la diversité devient source d'inspiration, montre que, malgré leurs différences, la danse et le Taekwondo partagent des traits communs et s'enrichissent mutuellement”, écrit d'ailleurs l'académie de danse.