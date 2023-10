Un Code Camp pour les métiers du numérique à Taravao

Tahiti, le 30 octobre 2023 - Le CNAM a ouvert une formation intensive sur les métiers du codage informatique à Taravao pour les moins de 30 ans de la Presqu’île. Il répond ainsi à la volonté de la jeunesse de s’orienter de plus en plus vers les métiers du numérique, des métiers d’avenir.



Ils sont un peu moins d’une dizaine de jeunes de moins de 30 ans de la Presqu’île à s’être inscrits à une formation intensive aux métiers du codage dispensée par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Financée par le Pays via la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), cette formation Code Camp se tiendra sur six semaines jusqu’au 8 décembre au parc Teaputa de Taravao et sera axée sur trois volets, à savoir les fondamentaux de l’algorithmique, le développeur web et le développement de logiciels.



Les métiers du numérique intéressent les jeunes, comme l’indique le directeur du CNAM Polynésie Peter Meul : “Beaucoup de personnes veulent se lancer dans ces métiers, mais nous avons remarqué qu’il y a une différence entre ce qu’ils attendent, ce qu’ils espèrent, ce qu’ils s’imaginent et la réalité. Raison pour laquelle nous faisons ce genre de formation qui reste extrêmement intéressante comme filière.”



Avec l’émergence des jeux vidéo en Polynésie qui font beaucoup d’adeptes chez les jeunes, le CNAM est à même de pouvoir leur apporter une forte dynamique, du moins pour connaître “les fondamentaux informatiques, l’algorithmique, la programmation et après, à eux de voir en autodidacte ou en formation s’ils veulent continuer dans ce domaine, car créer un jeu, c’est uniquement de la programmation”, poursuit Peter Meul. L’informatique se développe considérablement en Polynésie dans le secteur du tertiaire et bien souvent, des entreprises font appel au CNAM pour recruter des informaticiens. “Nous avons une très forte demande en informaticiens, c’est pour cela que cette année, nous avons ouvert deux troisième année en licence informatique, avec à l’issue des embauches pour certains et des promesses d’embauche pour d’autres.”

Des professionnels pour enseignants Fondé il y a 240 ans, le CNAM propose “une formation tout au long de la vie”, avec des licences en ressources humaines, marketing, comptabilité, informatique, un master en marketing, des formations à distance et tous les métiers en entreprise. Comme l’a précisé le directeur Peter Meul, “la formation continue est le cœur de métier du CNAM qui est un établissement d’enseignement supérieur en complémentarité avec les universités où les métiers d’entreprise ne sont pas forcément représentés. Notre particularité, c’est que tous nos formateurs sont des professionnels, nous n’avons pas de professeur à temps plein.” Ce qui écarte toute concurrence avec les établissements publics.



Pour Ahipua Li, 25 ans et résidente de Tautira, cette formation est une belle opportunité. “En fait, j’étais à la recherche d’un emploi et c’est en passant à la mairie que j’ai appris qu’il y avait cette formation. Comme au lycée, j’ai étudié la programmation, je me suis dit pourquoi ne pas continuer par rapport à mes études, parce que j’aime l’informatique et la programmation m’intéresse.” Elle glisse au passage un petit conseil à la jeunesse locale : “Il faut toujours se former dans la vie, ça ne coûte rien d’apprendre d’avantage, c’est pour nous et notre avenir.”

Rédigé par Paora’i Raveino le Lundi 30 Octobre 2023 à 17:51 | Lu 257 fois