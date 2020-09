Un "Code Camp" aux Marquises

Nuku Hiva, le 18 septembre 2020 - Parce que les métiers du numérique sont amenés à se développer et que les Polynésiens doivent y être préparés, le Conservatoire National des Arts et Métiers met en place à Nuku Hiva une formation gratuite de huit semaines intitulée "Marquises Code CAMP" qui a pour but d’initier aux métiers du Web et notamment au codage numérique.



Sur 20 prétendants, les intervenants du Cnam ont sélectionné les dix personnes les plus motivées pour participer à cette formation de 330 heures entièrement financée par le Pays au travers du ministère du Numérique. À l’issue de ces deux mois d’apprentissage intensif, les participants devront présenter un projet 2.0. Après validation de ce projet, ils obtiendront une attestation de réussite aux unités d’enseignement délivrée par le Cnam ; un véritable atout qui permettra à ces jeunes Marquisiens de prétendre à d’autres formations, de poursuivre des études universitaires pour ceux déjà détenteurs d’un baccalauréat, ou encore de postuler pour des emplois ciblés.



"Effectivement, précise Vaihere Gineste adjointe administrative et pédagogique au sein du Cnam, à l’issue de cette formation, nous aurons des apprentis qui auront acquis un bon nombre de connaissances dans le domaine du numérique, dans le domaine des métiers du codage, notamment dans la partie web, applications mobiles et l’algorithmie. Cela va servir à notre population marquisienne pour pouvoir créer des sites web performants ou encore, très certainement, pour pouvoir améliorer une page Facebook. Par ailleurs, les personnes ayant validé la formation seront à même de proposer leurs services en créant une application mobile par exemple."